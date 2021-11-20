Konya'da 55. Aşıklar Bayramı tamamlandı - Son Dakika

Konya'da, 55. Aşıklar Bayramı 5 ülke, 19 şehirden 35 aşık ve halk ozanının katılımıyla gerçekleşti.

Bu yıl "Milli Teknoloji" temasıyla yapılan organizasyonda aşıklar ve halk ozanları, kent meydanlarında açık hava gösterileri yaptı.

Karatay Gençlik Merkezi'ndeki final programında ise Azerbaycan, Irak, Gürcistan ve İran ile birlikte Türkiye'nin 19 ilinden katılan 35 aşık ve halk ozanı, koçaklama ve güzellemeler seslendirdi.

Programda, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılcan'nın, SİHA'lara ve Karabağ zaferine atıfta bulunduğu konuşması, salondakilerden büyük alkış aldı.

Kılca, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Aşıklık da, milli teknoloji de kendi özümüzden çıkan, bu toprakların evlatlarının en kıymetli ürünlerindendir. Milli Teknoloji, özellikle son yıllarda ülkemiz için bir bağımsızlık mücadelesi haline gelmiş ve çok büyük mesafeler kat edilmiştir. Bu başarıda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak adımlar atmasının yanında bu uğurda büyük emek veren tüm yürekli yiğitlerimizin de payı bulunuyor. Bizler de 55. Aşıklar Bayramı'nda buna atıfta bulunarak ülkemizin ilerlemesi ve kalkınmasında alın teri bulunan bütün yiğitlerimizi aşıklarımızın sözleriyle alkışlamak istedik."