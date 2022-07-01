Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı - Son Dakika
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Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı

01.07.2022 19:42

Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtıKONYA Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi, tutkunlarına araçları yakından görme fırsatı sunarken, araçlar göz kamaştırdı.

Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı

KONYA Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi, tutkunlarına araçları yakından görme fırsatı sunarken, araçlar göz kamaştırdı.

Meram Belediyesi tarafından Tantavi Kültür Merkezi'nde düzenlenen klasik otomobil sergisi gerçekleştirilen törenle ziyaretçilere kapılarını açtı. Sergide 1956 ile 1986 model arasında çeşitli marka klasik otomobiller ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Eski filmlerde gördükleri otomobiller ile anılarını tazeleyen vatandaşlar fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

"Klasik araç geldiğini görürsem arabayı sağa çekiyorum"

Açılışın ardından sergiyi gezen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, otomobillerin her birinin ayrı güzel renkte olduğunu belirterek, "Burası butik bir sergi. 20 tane araç var. Hepsinin rengi, yaşı, modeli, markası birbirinden farklı. Arabaların yıllar önce yapıldığındaki teknolojiye baktığımız zaman hala son 4-5 yılda yapılan araçlarda var olan teknolojinin 50-60 yıl önceki araçların bir kısmında bulunduğuna şahit olduk. Koltuğu, pencereleri otomatik olan, hatta bagaj kapağı vakumlu olan araç gördüm burada. 60-65 yaşında olan araçlar var ve hala bugün bagajı o şekilde çalışan araç birkaç tane var. Birkaç tanesini çalıştırdık, sesleri muhteşem. Ben trafikte araç sürerken arkamdan klasik araç geldiğini görürsem arabayı sağa çekiyorum. Eğer vakit varsa arabadan iniyorum, o aracın süzülerek geçişini resmen izliyorum, duruyorsa sahibiyle muhakkak konuşuyorum" dedi.

"Buraya gelenlerin de pişman olmayacaklarını biliyorum"

Başkan Mustafa Kavuş, "Şu anda burada gördüğünüz bütün araçlar normal hayatta diğer araçlar kadar olmasa da her hafta muhakkak belli bir kilometre yapması için sahipleri tarafından bir tur yapılıyor. Bu da onların daha geç eskimelerine vesile oluyor. Bütün Konyalı hemşehrilerimi 4 gün sürecek sergiye davet ediyorum. Çünkü böyle sergiler her zaman denk gelmez. 100 veya 150 civarında açık havada daha büyük bir organizasyon için şimdiden hazırlığımızı yapmaya başladık. Ama buraya gelenlerin de pişman olmayacaklarını biliyorum. Sergi, eski Türk filmlerinde gördüğümüz günlere götürüp o anıların tazelenmesine de vesile oluyor. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza ve koleksiyoncularımıza çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Klasik otomobil tutkunu Mehmet Koç da, klasik otomobillere gönül verdiğini söyleyerek, "Burada Meram Belediyemizin verdiği imkanla sergi düzenledik. Buradaki araçlar bizim bu işe gönül vermiş grubumuzun araçları. İnsanların fotoğraflarda, filmlerde, kartpostallarda gördüğü araçları canlı olarak göstermeyi, onlarla tanıştırmayı amaç edindik. Burada bulunan 1955 ile 1986 model arasındaki klasik araçların birbirinden özel, kendine özgü hikayeleri ve şehir efsaneleri var. Böyle bir etkinlik yaptık. Halkımızla buluşturduk. İnşallah beğenirler" diye konuştu.

Tantavi Kültür Merkezinde 4 gün boyunca sürecek olan sergi 09.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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Kaynak: İHA

Tragger, Meram, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Konya'da düzenlenen klasik otomobil sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı - Son Dakika

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