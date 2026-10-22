Konya'da Larende Kapısı 195 metrelik sur duvarıyla gün yüzüne çıktı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Larende bölgesinde yürütülen kazı çalışmalarını basın mensuplarıyla birlikte inceleyerek tarihi Larende Kapısı'nın taşları ve duvarlarıyla ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Altay, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Konya'nın yaklaşık 200 yıl başkentlik yaptığını ancak iç ve dış surlara ilişkin günümüze ulaşan kalıntıların sınırlı olduğunu belirtti.

Larende bölgesindeki yapıların tek katlı olması ve bodrum katlarının bulunmaması nedeniyle sur duvarları ile Larende Kapısı'nın bu alanda korunmuş olabileceğinin araştırmalar sonucunda tespit edildiğini aktaran Altay, kazı çalışmalarının bu doğrultuda başlatıldığını ifade etti.

"Konya'nın tarihi hazinesi gün yüzüne çıkıyor"

Larende Kapısı'nın bulunduğu yerde titizlikle bir kazı çalışması yürütüldüğünü anlatan Altay, şöyle konuştu:

"Gelinen noktada orijinal kapının taşlarıyla, duvarlarıyla birlikte ortaya çıktığına şahit olduk. Yine doğu ve batıda da sur duvarları, burçlarıyla birlikte ortaya çıktı. Buradaki kazı çalışmalarımız, rekonstrüksiyon çalışmalarımız kazıyla birlikte devam ediyor. Yani bütün kazıyı bitirmeyi beklemeden bir taraftan da restorasyon çalışmalarını yürütüyoruz. Özellikle kapıda bulunan taşlardan anlaşıldığı üzere buraya çok önem verilmiş. Önünde hendek olan bir sur yapısını ortaya çıkarmış oluyoruz. Bu önemli çalışmayla Konya'nın tarihi hazinesi gün yüzüne çıkıyor."

Konya Müze Müdürü Ömer Faruk Türkan da Larende Kapısı'nın dış surların en önemli taş kapılarından biri olduğunu belirterek, kazılarda kapının temellerinin ve önündeki ahşap köprünün ayaklarının ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Türkan, mevcut verilere göre kapının temelinden itibaren yaklaşık 24-25 metre yüksekliğinde anıtsal bir yapı olduğunu düşündüklerini ifade etti.

Kazılarda yaklaşık 195 metre uzunluğunda sur duvarının açığa çıkarıldığını aktaran Türkan, doğu bölümündeki iki burçtan birinin kazısının tamamlandığını, diğerinde ise çalışmaların sürdüğünü kaydetti.