Konya\'da Uluslararası Türkçe Tiyatro Festivali Devam Ediyor

Kültür Sanat

Konya'da, Devlet Tiyatrolarınca düzenlenen "16. Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali", sekizinci gününde etkinliklerle devam etti.

Festival kapsamında Diyarbakır Devlet Tiyatrosu "Ekşi Tom" oyununu, Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

Caryl Churchill'ın yazdığı, Bilge Emin'in yönettiği oyun, seyirciden büyük beğeni topladı.

Festival kapsamında, Trabzon Devlet Tiyatrosu ekibi de Meram Belediyesi Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Sihirli Lamba" oyunuyla sahne aldı.

Düşişleri Tiyatro Sahnesi'nde ise Antalya Devlet Tiyatrosunca "Ağustos Parkı" oyunu sergilendi.

Festival, yarın saat 20.00'de Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde Azerbaycanlı tiyatro ekibinin "Kadınım" oyunuyla, Selçuklu Kongre Merkezi'nde İstanbul Devlet Tiyatrosunun "Hırçın Kız" oyunuyla, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde Ankara Devlet Tiyatrosunun "Esaretin Bedeli" oyunuyla devam edecek.

Festival 30 Mayıs'ta sona erecek.