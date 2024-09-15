Konya'nın Geleneksel Düğün Tiridi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Konya'nın Geleneksel Düğün Tiridi

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Selçuklulardan günümüze ulaşan Konya düğün tiridi, bayat ekmekle hazırlanan özel bir lezzet.

15.09.2024 09:05
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Selçuklulardan günümüze uzanan lezzet: Konya geleneksel düğün tiridi

Konya'nın geleneksel düğün tiridi lezzetiyle ilgili görüyor, bayat ekmekler de değerlendiriliyor

KONYA - Selçuklulardan günümüze uzanan tarihi ile Konya'nın geleneksel düğün tiridi lezzetiyle ilgi görüyor.

Asırlar boyu birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya'da, Selçuklulardan günümüze kadar ulaşan lezzetlerden biri olan tirit, düğünlerden önce düğün sahibinin yakın çevresine yaptığı bir yemek olarak biliniyor. Bayat ekmeğin değerlendirilmesi için de yapılan tirit, geleneksel olarak soğan, yoğurt, kavurma ve üstüne tereyağı dökülerek servis ediliyor.

"Türk mutfağının en önemli yemeklerinden bir tanesidir"

Konya'da geleneksel düğün yemekleri yapan restoran işletmecisi Tayyar Sami Atiker, tiridin Selçuklular döneminden geldiğini anlattı. Tayyar Sami Atiker, "Geleneksel Konya düğün tiridimiz bize Selçuklu zamanından kalma. Şu anda düğünlerde, ticarethanelerde, işletmelerde ve birçok yerde uygulamasını, hatta evlerimizde dahi bayat ekmekten yapılan Türk mutfağının en önemli yemeklerinden bir tanesidir. Buradaki amaç bayatlamış ekmeklerin aslında değerlendirilmesi, tirit kültürü aslında geçmişe dair buradan geliyor. Bu yemeği günümüz şartlarında değerlendirip onu yapabilmek, onu güzel lezzetlerle bütünleştirip tam haliyle bir yemek haline getirebilmek, tiridin Konya ve Türk mutfağındaki asıl amacı budur" dedi.

"Tiridimiz, düğün sahibinin, yakın misafirlerine ikram ettiği şeklinde"

Tiridin, Konya'da düğünlerden bir gün önce yapıldığını ifade eden Atiker, "Bizim burada yaptığımız usulde, Konya düğünlerinden hemen bir gün öncesinde düğün sahibinin yakın misafirlerine yedirmiş olduğu bir konseptte. Biz burada Konya dışından gelen insanlara tattırmaktayız. Burada bir gün önce kurutulmuş tandır ekmeğimizle başlayıp, onu doğrayarak hazırlığımıza başlıyoruz. Bunun içerisinde soğanımız, domatesimiz, biberimiz, maydanozumuzla beraber sebzeyle, daha sonra dana kavurmasından ve tereyağı sos ve yoğurtla oluşturduğumuz bir içerikle Konya düğün tiridini yapmaktayız. Başlangıç itibariyle kurutulmuş ekmekleri, et suyundan geçirdikten sonra tabağımızla yerleştiriyoruz. Et suyundan sonrasında üzerine sumakladığımız soğanları, sumaklı soğanın üzerine süzme yoğurdumuzu, etrafında kalan boşluklara da sosumuzu ilave ettikten sonra üzerine kavurma etini döküyoruz. En son maydanoz ve domatesleriyle dekor yaptıktan sonrasında kızarmış olan tereyağımızı da son olarak üzerine döküp bu lezzetin tamamıyla oturmuş olmasını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

Konya'da tiridin farklı şekillerde yorumlandığını belirten Atiker, "Tirit, Konyamızda çeşitli şekillerde yorumlanmakta. Kimi kuşbaşı etinden, kimi köfte etinden, kimi kavurma etinden yapmaktadır. Asıl tirit bayat ekmekten oluşan ve üzerine hangisini seviyorsanız onu tercih ettiğiniz bir menüdür. Yani bir nevi tost gibidir. İçerik ekmeğin arasında ne yapıyorsanız o gidiyorsa, tirit de bayat ekmeğin üzerine ne veriyorsanız odur. Daha yokluk zamanlarında Konya'mızda bu et yokken, patlıcandan, küflü peynirimizden ve sebzeli olarak yapılıyordu. Dana etinden yani kavurma etinden yaptığımızda insanlar daha çok beğeniyor. Bilhassa kavurmada yapmış olduğumuz tiritte memnuniyet daha fazla. Tirit zaten Konya'mızın geleneksel yemeği" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Konya'nın Geleneksel Düğün Tiridi - Son Dakika

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