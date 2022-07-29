Konya'da görme engelli çift, dünyaevine girdi - Son Dakika
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Konya'da görme engelli çift, dünyaevine girdi

29.07.2022 13:43
Konya'da görme engelli çift, dünyaevine girdi

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Bayram Barış, kendisi gibi görme engelli Hacer Ergün ile evlendi.

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Bayram Barış, kendisi gibi görme engelli Hacer Ergün ile evlendi.

Akrabaları vasıtasıyla tanışıp, evlenmeye karar veren görme engelli Barış ve Ergün çifti, Karatay Belediyesi'nde kıyılan nikah töreniyle dünyaevine girdi.

Gelin ve damat, duydukları mutluluğu dile getirdi.

Damat Bayram Barış, bedendeki engellerin sevgiye ve mutluluğa engel olmadığını söyledi.

Çok heyecanlı olduklarını dile getiren Barış, çok mutlu olduğunun altını çizerek, "Engelli olmamıza rağmen mutlu olacağımıza inanıyoruz. Tüm engelli arkadaşlarımıza engelsizsiniz diyorum." dedi.

Gelin Hacer Ergün de çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah bir ömür boyu mutlu olacağız." diye konuştu.

Görmeyenleri Koruma Derneği Konya Şubesi yönetim kurulu üyesi Aşır Özcan ise üyelerinin mutlu günlerinde yanlarında olduklarını ifade ederek, "Çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Çiftimizi balayı hediyesi olarak bir haftalık çadır kampına davet ediyoruz." diye konuştu.

Düğüne çiftin aileleri ve yakınları katıldı.

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Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu, Alzheımer Gündüz Yaşam Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu, Alzheımer Gündüz Yaşam Merkezi'nde
Kaynak: AA

Karatay Belediyesi, Bayram Barış, Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Konya'da görme engelli çift, dünyaevine girdi - Son Dakika

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