Konya'daki antik kazıda "Türk" ibaresi yer alan yazıt bulundu - Son Dakika
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Konya'daki antik kazıda "Türk" ibaresi yer alan yazıt bulundu

03.09.2022 15:30
Konya'daki antik kazıda "Türk" ibaresi yer alan yazıt bulundu

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'ndeki Savatra Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, "Türk" ibaresi yer alan yazıt bulundu.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Yağlıbayat Mahallesi'ndeki Savatra Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, "Türk" ibaresi yer alan yazıt bulundu.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarımı Bölümü ve Kazı Başkanı Doç Dr. İlker Işık, AA muhabirine, 2017'den itibaren yürütülen yüzey araştırmalarında, İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait yazıtların yanı sıra birçok kaya resmi tespit edildiğini söyledi.

Kırmızı toprak boyası ile işlenmiş

Bölgedeki araştırmalar kapsamında "Türk" ibaresinin yer aldığı bir de yazıt bulduklarını ifade eden Işık, "Yakın çevreden getirilen ve milattan sonra 10 veya 11'inci yüzyıla ait bir templon payesi üzerinde, kırmızı aşı boyası ile kazınarak işlenen 'TORKOP', 'TURKOPOL' (TÜRKOĞLU) yazıtını keşfettik." dedi.

Işık, yöre halkından edindikleri bilgiye göre, bu yazıtın kırmızı renkli bir boya ile kazınarak yazılan ve bir mimari parça olarak bir kaleden getirildiğini belirtti.

"Çok önemli bir yazılı belge"

Yapılan araştırmalarda, Anadolu'da "Türk" adının geçtiği başka bir yazıya bugüne kadar rastlanmadığını vurgulayan Işık, şunları kaydetti:

"Bu eser, Anadolu tarihi ve ecdadımıza ait çok önemli bir yazılı belge niteliğine sahiptir. Kaleden getirilmiş olması nedeniyle yazıt üzerinde 'Türkoğlu' adının yer alması, burada Bizans dönemi askeri bünyesinde bulunan Türk askerlerinin Savatra'da konuşlandığını düşündürmektedir. İslam öncesi gruplar halinde gelen Türk boyları, Anadolu'nun çeşitli bölgelerine yerleşmiş ve belli bir kısmı Hristiyanlığı seçerek Bizans ordusu içerisinde lejyon olarak görev yapmış. Bu yazıt, tahminimizce bir Bizans mimari unsuru üzerine işlenerek onların varlığını ortaya koymaktadır."

Işık, kazı çalışmaları kapsamında, Türklere ait çalışmalarını derinleştirdiklerini, bölge etrafında daha erken devirlere ait yazıtlar da saptadıklarını ve bu çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi için tercümelerinin akademik bir zeminde ele alınmasını beklediklerini dile getirdi.

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Konya'da İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait dev keşif: 'Türk' adının geçtiği yazıt bulundu Konya'da İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait dev keşif: 'Türk' adının geçtiği yazıt bulundu TARIMIN BAŞKENTİ KONYA, GASTRONOMİNİN BAŞKENTİ OLACAK TARIMIN BAŞKENTİ KONYA, GASTRONOMİNİN BAŞKENTİ OLACAK
Kaynak: AA

Konya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Konya'daki antik kazıda 'Türk' ibaresi yer alan yazıt bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'daki antik kazıda "Türk" ibaresi yer alan yazıt bulundu - Son Dakika
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