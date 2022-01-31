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Konya'nın Meram ilçesi beyaz örtüsüyle görenleri büyülüyor - Son Dakika

Konya'nın Meram ilçesi beyaz örtüsüyle görenleri büyülüyor

31.01.2022 18:51
Konya'nın Meram ilçesi beyaz örtüsüyle görenleri büyülüyor

Konya'da yeşil dokunun en fazla olduğu Meram ilçesi, kentte etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüye büründü.

Konya'da yeşil dokunun en fazla olduğu Meram ilçesi, kentte etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüye büründü.

Son yılların en etkili kar yağışını yaşayan ilçede, masalsı görüntüler ortaya çıktı.

Ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin kaleme aldığı seyahatnamesinde övgüyle söz ettiği "Bağ-ı Meram" adeta beyaz bir gelinlik giydi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, ilçede her mevsim ayrı bir güzelliğin yaşandığını kaydetti.

Konya'nın Meram ilçesi beyaz örtüsüyle görenleri büyülüyor
Konya'nın Meram ilçesi beyaz örtüsüyle görenleri büyülüyor
Konya'nın Meram ilçesi beyaz örtüsüyle görenleri büyülüyor
Konya'nın Meram ilçesi beyaz örtüsüyle görenleri büyülüyor

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Konya, Meram, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Konya'nın Meram ilçesi beyaz örtüsüyle görenleri büyülüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'nın Meram ilçesi beyaz örtüsüyle görenleri büyülüyor - Son Dakika
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