Konya'ya gelen 10 ülkeden 130 öğrenci sema felsefesini öğreniyor

Kültür Sanat

İnsan ve İrfan Vakfı'nın organizesinde Konya'ya gelen 10 ülkeden 130 öğrenci, kültür ve sanat faaliyetleriyle sema felsefesini anlamaya çalışıyor.

Kanada, Norveç, ABD ve Avustralya başta olmak üzere 10 ülkeden gelen öğrenciler, İstanbul ve Konya'da tarihi mekanları gezdi, Türk İslam medeniyetini yakından tanıma fırsatı buldu.

Örgün eğitim alan öğrenciler, program kapsamında Konya'daki İrfan Medeniyeti Araştırma ve Kültür Merkezi' (İRFA) Sema Atölyesi'nde "çark atma"yı (sema sırasında sağdan sola dönülürken, sağ ayağı bulunduğu yerden kaldırmadan, sol ayağa dayanılarak soldan sağa doğru eski durumu alma hareketi) deneyimledi.

Gelenekli Sanatlar Atölyeleri'nde çalışmaları yakından takip eden öğrenciler için burada "Adab-ı Muaşeret" dersi ile "Meali Sema" ve "Meşk" programı icra edildi.

Yabancı öğrencilere sema felsefesi anlatıldı

İnsan ve İrfan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve İstanbul Tasavvuf İrfan Meydan Meşkleri Topluluğu Postnişini Fatih Çıtlak, AA muhabirine, ülkelerinde örgün eğitim alan öğrencileri, 25 günlük program kapsamında ağırladıklarını söyledi.

Okullarında başarılı olan bu öğrencilerin, Türk İslam medeniyeti hakkında fikir edinmek için İstanbul'un ardından Konya'ya geldiğini vurgulayan Çıtlak, şöyle konuştu:

"Biz 'öğrencileri Selçuklu ve Osmanlı'nın harmanlandığı, manevi olarak medeniyetin en güzel şekilde inkişafına vesile olan bu beldeye getirelim' dedik. Bu çocuklar bir saatte semazen olmayacak ama sema disiplinini anlattık. İnsan; kalp, ruh, nefis ve akıldan oluşur. 'Kalbi, ruhu, nefsi ve aklı bir yerde toplamak için sema müthiş bir disiplindir' dedik. Bunun felsefesini anlatıyoruz. Aslında bu insanımızın ihtiyacı olan bir şeydi. Çini atölyelerinde ise bitirdikleri çalışmalarıyla ülkelerine dönecekler. Çini yaparken maksat, sanat eseri oluşturmak değildir. İnsanı bir yere toplamaktır. Bedenini, aklını, ruhunu toparlayamayan bir insan asla eğitilemez, doğruyu, yanlışı birbirinden ayıramaz. Bu felsefeyle hareket ediyoruz. Bunu bilgimizle, gördüğümüzle bu arkadaşlara aktarmaya çalışıyoruz."

"Ülkemizle kültür ve medeniyet bağı olacak"

Çıtlak, öğrencilerin programdan etkilendiğini ifade ederek, "İstanbul'a geldikleri ilk gün ile bir hafta sonra baktığımda bu çocuklar çok farklı bir hal aldı. Çünkü dinlemeyi biliyorlar. 45 gönüllüyle hiçbir ücret beklemeden hizmet etmekteyiz. Ülkemiz için çok büyük bir kültür ve medeniyet bağı olacak. Hocaları, 'Biz buraya muhabbetinizi görmeye geldik. Çünkü Türk milletinin kendine mahsus bir muhabbeti var. Hepimize ilham veriyor.' dediler. Ona hizmet ediyorsak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

ABD'li 16 yaşındaki öğrenci Ameer Perkıns ise Sema Atölyesi'nde "çark atmayı" deneyimlediğini belirterek, " Sema ayini görmemiştim. Eğer daha uzun çalışsam daha iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye'ye ilk kez geliyorum. Program çok dolu ve güzel geçiyor." dedi.