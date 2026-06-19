Güney Koreli heykeltraştan şehit Türk askerlerine vefa heykeli - Son Dakika
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Güney Koreli heykeltraştan şehit Türk askerlerine vefa heykeli

Güney Koreli heykeltraştan şehit Türk askerlerine vefa heykeli
19.06.2026 14:53
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Güney Koreli heykeltraş Kim Wonguen, Odunpazarı'nda sumo güreşçisi boyutlarında boksör heykeli yaparken, eldivenlerine Kore Savaşı'nda şehit olan Türk askerleri anısına Türk ve Kore bayraklarını işledi.

Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumun ardından Odunpazarı'nda gerçek bir sumo güreşçisi boyutlarına yakın boksör heykeli yapmaya başlayan dünyaca ünlü Güney Koreli heykeltraş Kim Wonguen, eserin eldivenlerine Kore Savaşı'nda şehit olan Türk askerlerinin anısına Türk ve Kore bayraklarını işledi.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerine yönelik düzenlenen bir sempozyuma katılmak üzere kente gelen dünyaca ünlü Güney Koreli heykeltraş Kim Wonguen, buradaki sunumunun ardından Odunpazarı bölgesinde atölye çalışmalarına başladı. Testere ve çeşitli el aletlerini kullanarak yaklaşık olarak gerçek bir sumo güreşçisi boyutlarında boksör heykeli yontmaya başlayan usta sanatçı, yapım aşaması devam eden eserin eldivenlerine Kore Savaşı'nda şehit düşen Türk askerlerinin aziz hatırasına ithafen Türk bayrağı motifini işledi. Heykelin yapım sürecinde, usta sanatçıya Anadolu Üniversitesi Heykel Bölümü'nden kendisini uzun süredir takip eden Yağız asistanlık yapıyor.

Kore Savaşı'nda 721 Türk askeri şehit düşmüştü

Sanatçının vefa borcu olarak nitelendirdiği ve hatıralarını yaşatmak istediği kahraman Türk tugayı, 1950 yılında Güney Kore'nin özgürlük mücadelesine destek olmak amacıyla tarihi bir görev üstlenmişti. Savaş döneminde Tuğgeneral Tahsin Yazıcı komutasındaki 259 subay, 18 askeri memur, 4 sivil memur, 395 astsubay, 4 bin 414 erbaş ve er olmak üzere toplam 5 bin 90 kişilik 1. Türk tugayı, 17 Eylül 1950'de İskenderun limanından hareket etti. 12 Ekim 1950'de öncü takımın Busan limanına ulaşmasının ardından, 17 Ekim'de ana birlik de Busan'dan karaya ayak bastı. Savaşın başlangıcından Temmuz 1953'teki ateşkese kadar geçen sürede toplam 14 bin 936 Türk askerinin görev aldığı bu tarihi destek sürecinde, kahramanca mücadele eden askerlerin 721'i şehit düşerken, 175'i kayboldu, 234'ü esir düştü ve 2 bin 147'si yaralandı.

"Şehit olan Türk askerleri için içimiz buruk, biz kardeş ülkeyiz"

Yaptığı eserin derin bir felsefi ve tarihi mesaj barındırdığını belirten Güney Koreli Heykeltraş Kim Wonguen, "Kore'den geliyorum, ben Koreli bir heykeltıraşım. Odunpazarı Ahşap Heykel Sempozyumu'na davet edildiğim için gerçekten çok mutluyum. Üzerinde çalıştığım bu eser bir boksör. Bu eserin ana fikri; toplumsal mücadeleleri veya insanın kendi iç savaşını, kendi kendisiyle olan mücadelesini anlatıyor. Hep şunu düşünürüm, nasıl anlatsam, çok uzun zaman önce, 1950'lerde Kore'de büyük bir savaş yaşandı. O dönemde genç Türk askerleri savaşta Kore'ye yardıma geldiler. Bu yardımdan dolayı onlara minnettarız ve çok mutluyuz. Ancak bir yandan da içimiz çok buruk çünkü birçok Türk askeri o savaşta şehit oldu. İşte bu nedenle heykeldeki sol eldivene Türk bayrağını, sağ eldivene ise Kore bayrağını işliyorum. Bizler kardeş ülkeleriz. Barış için, özgürlük için omuz omuza mücadele ettik. Bu yüzden siz Türklere çok teşekkür ediyorum. Çıkarabileceğim en iyi eseri ortaya koyup onu Eskişehir Odunpazarı'na armağan edeceğim. Şu anda ahşap oyma aşamasındayım, sonrasında boyama işlemi yapacağım. Eldivenleri ve pantolonu da boyayacağım. Böylece ahşabın doğal dokusuyla boyayı harmanlamış olacağım. Ortaya kusursuz bir eser çıkarmak istiyorum" dedi.

"Cuma günü sergilenecek"

Dünyaca ünlü heykeltraşa asistanlık yapan ve hayranı olduğu sanatçıyla çalışmaktan gurur duyduğunu ifade eden Anadolu Üniversitesi Heykel Bölümü öğrencisi Yağız ise, "Kendisiyle yaklaşık 4 gün önce tanıştık buraya sempozyum vasıtasıyla geldiğinde. Fakat ben kendisini uzun süredir aslında biliyor ve takip ediyordum. Kore'nin çok önemli heykeltraşlarından birisi ve daha önce Türkiye'de birçok sempozyuma katıldı ve Türkiye'nin birçok şehrinde de heykeli bulunmakta. Kim'in burada yaklaşık son 3 günü. Artık zaten heykel de son haline gelmeye başladı yavaş yavaş. Detaylar girildikten sonra boyama işlemi yapılacak ve Cuma günü sergilenecek" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Odunpazarı, Etkinlik, Kore, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Güney Koreli heykeltraştan şehit Türk askerlerine vefa heykeli - Son Dakika

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