Korugöl Tabiat Parkı Doğaseverlerin Yeni Gözdesi

Son dönemlerde ulaşım ve çevre düzenlemesi yatırımları yapılan Düzce'deki Korugöl Tabiat Parkı, doğaseverlerin gözde mekanı haline geldi.

Kaynaşlı ilçesine 15 kilometre mesafedeki tabiat parkı, Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından yapılan çevre düzenlemeleriyle ilgi odağı haline geldi.

Bünyesindeki ağaçların çevrelediği doğal göl, göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunması dolayısıyla yaban hayatına da ev sahipliği yapıyor.

Sportif olta balıkçılığı, piknik ve kamp gibi aktivitelerin yapılabildiği Korugöl, doğada vakit geçirmek isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Bölge, yeni tesisler, karavan ve çadır park alanlarıyla doğa turizm merkezlerinden biri haline gelmeye başladı.