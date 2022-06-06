Köy öğrencileri, köy öğrencilerine gitarla konserler veriyor

BİTLİS - Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı İkizler Köyü Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulunda okuyan 8 kız öğrenci aldıkları gitar kursu ile çevre köy okullarında mini konserler veriyor.

İkizler Köyü Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu müzik öğretmeni Adem Kaya eşliğinde konserler veren öğrenciler renk renk gitarları ile köy köy okul okul gezip arkadaşlarıyla eğlenceli anlar yaşıyorlar. Mutki Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa katılan 8 kız öğrenci müzik öğretmenlerinin de desteği ile yaklaşık 10 parça çalabiliyorlar. Bitlis merkeze yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan İkizler köyündeki Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulunda Müzik öğretmeni Adem Kaya, öğrencilerine bir enstrüman çalmaları konusunda araştırma yaptı. 3 aylık bir eğitimin ardından öğrencilerine slow, eski Türk film müziklerinden oluşan bir repertuar yaptı. Kısa sürede çalmaya başlayan öğrencilerinin sahne heyecanlarını da yenmeleri için çevre köylerde mini konser verme fikrini üretti. Okuldan arta kalan zamanlarda imkanları elverdiğince çevre köylere giden ekip mini konserler verdi. Bunu duyan diğer köylerdeki öğretmenler de telefonla ulaşarak etkinlik talebinde bulundular. Son olarak İkizler ve Göztepe köy okullarına giden ekip, burada sevinçle karşılandı. Önce Göztepe Köyünde okul bahçesinde daha sonra ise İkizler köyünde sınıf içinde minik öğrencilere mini konserler verildi.

Konserin ardından ise müzik öğretmenleri Adem Kaya ve Vehbi Koç tarafından müzik dinletisi sunuldu. Müzik öğretmeni Adem Kaya, yaptığı açıklamada, öğrencilerinin bu şekilde hem sosyalleştiğini hem de sahne heyecanlarını yendiklerini ifade ederek şunları söyledi. "Sene başında halk eğitim merkezi bünyesinde gitar derslerine başlamıştık. İkinci dönemde onlarla birlikte belli bir repertuar oluşturduk. Bununla birlikte hem öğrencilerimin sosyalleşmesi hem de sahne heyecanlarının üzerinden atmaları için onlarla böyle bir plan yaptık. Daha sonra köy köy gezmeye başladık. Sağ olsunlar köy öğretmenlerimiz bizleri en iyi şekilde ağırladılar. İlkokullara gittik okullarda sınıflarda dinletiler yaptık mini konserler düzenlendik. Çok keyifliydi bizim için aynı şekilde öğrencilerimizde eğlendiler. Ayrıca da sahne heyecanlarını üzerlerinden atmış oldular. Belli bir repertuar oluşturduk. Türk filmleri müzikleri, slow ve hareketli şarkılardan oluşan bir liste hazırladık. Ayrıca hoşuma giden hangi müzikler varsa onu kendi repertuarımıza ekledik" diye konuştu.

Köy okullarında konserler vermek için yaklaşık 2 ay önce bir karar aldıklarını ve bu fikirlerini de okul müdürü ile paylaştıklarını belirten Kaya, "Öğrencilerimle yapmış olduğumuz hu etkinliği diğer okullara taşıma fikrini okul müdürümüzle paylaştık bu kararımızı ve okulumuzun aracı ile köy köy gezmeye başladık. Şuana kadar bölgede bulunan 7 okula gittik ve gitmeye de devam edeceğiz. Gittiğimiz okullardan da çevre okullardan da numaramıza ulaşıp arıyorlar. Öğrencilerin bu mini konserden faydalanması için. Bizde imkanlarımız dahilinde gitmeye çalışıyoruz. Onlarda çok eğlenceli vakitler geçiriyoruz. Ben açıkçası bu kadar heyecan olacağını beklemiyordum ama gittiğimizde beklentimizin bayağı bir üstündeydi bizleri çok hoş karşıladılar. Öte yandan çocuklarımızın bu şekilde yeteneklerini keşfetmiş oldum. Eğer isterlerse ileride güzel sanatlar ve müzik bölümlerini veya farklı alanlarda kendilerini değerlendirebilirler" şeklinde konuştu.

Müzik öğretmeni Kaya, son olarak ise "Okulumuza 10 bin okul projesi çerçevesinde müzik enstrümanları geldi. Öğrencilerimde bunlardan iyi bir şekilde faydalandılar. Ayrıca bizlere yardımlarını esirgemeyen İl Milli Eğitim Müdürüm, İlçe Milli Eğitim Müdürüm ve Okul Müdürüme de çok teşekkür etmek istiyorum" dedi.