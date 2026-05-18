Köyceğiz\'de Gençlik ve Çocuk Şenliği

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Vali Dr. İdris Akbıyık koordinesinde hayata geçirilen "Gençlik Yılı" kapsamında, Köyceğiz Şehit Görkem Hasdemir mesire ve kamp alanında "Gençlik ve Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Gençlik ve Çocuk Şenliği etkinliğinde Meslek Liseleri ürettikleri projeleri sergiledi. İlçe genelindeki okullar stant açarak okul yararına satış gerçekleştirdi. Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü spor stantları açtı. Köyceğiz Gençlik Merkezi çocuklara yönelik etkinliklerde bulunarak çocuklara keyifli bir gün yaşattı.

Köyceğiz Belediyesi tarafından kurulan oyun parkurlarında çocuklar gönüllerince eğlendi. Gençlik ve Çocuk Şenliğine, Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu ve Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı. - MUĞLA