Köyceğiz’de heykel sergisi açıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde heykel sanatçısı Tuncer Mankır'ın kişisel heykel sergisi 'Geçmişten geleceğe bir yolculuk' mottosuyla Sabri Başoğlu Konağı bahçesinde açıldı. H

eykel sanatçısı Tuncer Mankır'ın kişisel sergisinin açılışı 29 Temmuz tarihinde törenle gerçekleştirildi. Sergi, Köyceğiz Belediyesi'nin Sabri Başoğlu Konağı'nda 'Işık, şekil ve zamansız anlatılar' teması ile sanatseverlerin ziyaretine sunuldu. Açılışın ardından davetliler eserleri yakından inceleme fırsatı buldu. Sergi süresince sanatçı Tuncer Mankır, ziyaretçilere çalışmalarının ortaya çıkış süreci ve temalarına ilişkin bilgi verdi. Heykel çalışmalarının farklı teknik ve anlatım biçimleri içermesi, katılımcılar tarafından dikkat çeken unsurlar arasında yer aldı. Açılış programına ilçe sakinleri ve sanatseverler katılırken, sergilenen çok sayıda heykel çalışması ziyaretçilerden ilgi gördü. Serginin, 31 Temmuz tarihine kadar ziyaretçilere açık olacağı bildirildi.