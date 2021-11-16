Köyde İMECE usulü müze kurdular - Son Dakika

Köyde İMECE usulü müze kurdular

YOZGAT - Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Derebağ köyünde yaşayan vatandaşlar, geçmişle gelecek arasında köprü kurmak için köylerinde yüzlerce ürünün bulunduğu müze kurdu.

35 haneden oluşan ve 100 kişinin yaşamını sürdürdüğü Derebağ köyünde köy sakinleri, atalarından kalan ve evlerinde bulunan antika eşyaları köy derneğine müze açılması için bağışladı. Köy sakinleri içerisinde eski tarım aletleri, radyo, saat, çanaktan oluşan yüzlerce antika eşyanın bulunduğu bir müze kurdu. Müzeyi gezenler, Derebağ köyünün ve yörenin yüzlerce yıllık geçmişine yolculuk yaparak anılarını tazeliyor. Şehir dışından gelen vatandaşlara açık olan müzede 500'e yakın eser bulunuyor. Müze de köy sakinleri zaman zaman bir araya gelip sohbet ederek geçmişi de yad ediyorlar.

Müzede yaklaşık 500' ye yakın eşyanın bulunduğunu söyleyen Mehmet Yıldırım, "Köylülerimiz daha önce dedelerimizin, babalarımızın kullandıkları tarım aletleri ve diğer aletleri müzemize getirerek bize bağışladılar. Biz de çocuklarımıza örnek teşkil etsin diye onları bir araya getirdik ve böyle bir müze kurduk. Bu eserler 50-60 yıllık. Köylülerimiz evlerinde olan kıymetli eşyalarını bize getirerek geçmişimizi geleceğimize tanıtmak istedi, biz de müzemizde bu eserleri değerlendiriyoruz. Müzemizin ziyaretçisi çok oluyor ve ilgi de çekiyor. Ankara'dan İstanbul'dan gelen köylülerimiz, müzemize hayran kalıyor, duygulanıyorlar ve seviniyorlar" dedi.

Köy sakinlerinden Aydın Erdaş ise "Bu müzemiz geçmişimizle bu günümüz arasında bağ kurmasını sağlıyor. Gençlerimizi burada aydınlatıyoruz, geçmişte atalarının nasıl yaşadıklarını sorgulayıp birebir öğreniyorlar. Yaklaşık 500 civarı eser bulunuyor müzemizde. Bunlar takriben 70 yıllık, pulluk, çanaklar, tarım aletleri gibi eserler burada sergileniyor. Müzemiz çok ilgi görüyor. Birçok şehirde müze yokken köyümüzün müzesi var, bu da bizi gururlandırıyor.

Geçmişle gelecek arasında çok güzel bir bağ oluşturuyor" şeklinde konuştu.

Köy Derneği Başkanı Ünal Dursun da 2003 yılından itibaren eserleri toplamaya başladıklarını söyleyerek "Bugün yaklaşık 500'e yakın eseri bir araya getirerek müzemizde sergilemek istedik. Burada eskiden kullanılan malzemeleri yeni nesillere tanıtmak istedik. Atalarının ne zorluklarla yaşantılarını devam ettirdiklerini anlatmak maksadıyla bu müzeyi kurduk" ifadelerine yer verdi.