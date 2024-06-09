Kozan'da Anaokulu Öğrencileri Tiyatro Gösterisi Yaptı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kozan'da Anaokulu Öğrencileri Tiyatro Gösterisi Yaptı

Kozan\'da Anaokulu Öğrencileri Tiyatro Gösterisi Yaptı

Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinin velileri tarafından hazırlanan tiyatro oyunu, Kozan Belediyesi sinema salonunda sahnelendi. Çocuklar, anne ve babalarının gösterisini ilgiyle izlerken, oyun toplumsal birlikteliği pekiştirmeyi amaçladığı için öğrencilerden büyük alkış aldı. Etkinliğe Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş de katıldı.

09.06.2024 16:33
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Adana'nın Kozan ilçesinde anaokulu öğrencilerinin ailelerinden oluşan tiyatro topluluğu, "Samanlıkta Yarışma" adlı oyunu sahneledi.

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinin velilerince hazırlanan oyun, Kozan Belediyesinin sinema salonunda sergilendi.

Seyirci koltuğuna oturan çocuklar, anne ve babalarının tiyatro gösterisini ilgiyle izledi.

Toplumsal birlikteliği pekiştirmeyi amaçlayan "Samanlıkta Yarışma" adlı oyun, öğrencilerden alkış aldı.

Etkinliğe, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş de katıldı.

Kaynak: AA

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