Adana'nın Kozan ilçesinde anaokulu öğrencilerinin ailelerinden oluşan tiyatro topluluğu, "Samanlıkta Yarışma" adlı oyunu sahneledi.
Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencilerinin velilerince hazırlanan oyun, Kozan Belediyesinin sinema salonunda sergilendi.
Seyirci koltuğuna oturan çocuklar, anne ve babalarının tiyatro gösterisini ilgiyle izledi.
Toplumsal birlikteliği pekiştirmeyi amaçlayan "Samanlıkta Yarışma" adlı oyun, öğrencilerden alkış aldı.
Etkinliğe, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş de katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kozan'da Anaokulu Öğrencileri Tiyatro Gösterisi Yaptı - Son Dakika
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