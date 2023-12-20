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Kozan'da Kadınlar Meslek Edindirme Kurslarını Tamamladı - Son Dakika
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Kozan'da Kadınlar Meslek Edindirme Kurslarını Tamamladı

Kozan Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Kozan Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen meslek edindirme kurslarını tamamlayan kadınlar sertifikalarını aldı. Kurslar sayesinde kadınlar hem yeni bir meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Kozan\'da Kadınlar Meslek Edindirme Kurslarını Tamamladı
20.12.2023 - 17:08,  Güncelleme: 17:11
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Kozan Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Kozan Halk Eğitim Merkezince düzenlenen meslek edindirme kurslarını tamamlayan kadınlar, törenle sertifikalarını aldı.

Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, sertifika töreninde, ADEM'in, kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayarak onları güçlendiren bir kurum olduğunu belirtti.

Kurslar sayesinde kadınların hem yeni bir meslek öğrendiğini hem de aile bütçesine katkı sağladığını aktaran Arslanköylü, tüm kadınların ADEM'de ücretsiz verilen kurslardan yararlanmasını istedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Gazi Keleş ve Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Ülger'in konuşmasının ardından kuaförlük ve giyim teknolojileri kursunu tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi.

Kaynak: AA
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