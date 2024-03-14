Kozanlılar top atışıyla oruçlarını açıyor
ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde vatandaşlar tarihi kaleden atılan top ile oruçlarını açıyor.
Kozan'da vatandaşlar oruçlarını geleneksel yöntemlerle açıyor. Kozanlılar tarihi Kozan Kalesinden atılan top ile açmaya devam ediyor. Geleneği sürdüren Kozanlılar her yıl Ramazan Ayının maneviyatını tarihi camileri ile birlikte yaşıyor.
Kozan Kalesi eteklerinden ateşlenen top sesi ilçenin her tarafından duyuluyor. Kaleye gelen çocuklar ise top atışını büyük bir heyecanla bekliyor.
Enver Sarı, "Bu senede ilçemizde geleneği yaşatarak kaleden top atışı yapılıyor. Bu gelenek yüzyıllar öncesine dayanıyor" dedi.
Kalede top atışını izlemeye gelen çocuklardan Ervanur Koca Kaplan, "Kaleye arkadaşlarım ile geliyorum. Burada topu izliyoruz. Ramazan'da çok mutlu oluyoruz. 11 ayın sultanı Ramazan ayın da çok mutluyuz" diye konuştu.
Çocuklardan Ayşe Sarıova ise, "Burada top atışını izlemek çok heyecanlı oluyor. Çok mutlu oluyoruz" diye konuştu.
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