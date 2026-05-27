Kruvaziyer Turisti Marmaris'e Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kruvaziyer Turisti Marmaris'e Getirdi

Kruvaziyer Turisti Marmaris\'e Getirdi
27.05.2026 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malta bayraklı Mein Schiff 5 kruvaziyeri, 2,670 yolcusuyla Marmaris'e demirledi.

Malta bayraklı kruvaziyer "Mein Schiff 5", 2 bin 670 yolcusuyla Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Rodos Adası'ndan gelen 295 metrelik yolcu gemisi, Marmaris Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırıldı.

Gemide, çoğu Alman 2 bin 670 yolcu ve 922 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Marmaris Müzesi, Marmaris Yat Limanı ve Uzunyalı Sahili'ni gezdi.

İlçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret eden yolcular, deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Dalyan Kaunos ve günübirlik koy turlarına da çok sayıda turist katıldı.

Kruvaziyerin gece saatlerinde Santorini Adası'na hareket edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Marmaris, Turizm, Ulaşım, turist, Muğla, Malta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kruvaziyer Turisti Marmaris'e Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kılıçdaroğlu’nun ekibinden CHP’de “maaşlar donduruldu“ iddialarına yanıt Kılıçdaroğlu'nun ekibinden CHP'de "maaşlar donduruldu" iddialarına yanıt
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
CHP Parti Meclisi’nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor CHP Parti Meclisi'nin 56 kişi ile toplanması bekleniyor
Kolombiya’nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu Duran ve Davinson Sanchez detayı Kolombiya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu! Duran ve Davinson Sanchez detayı
Özgür Özel gövde gösterisi yaptı İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler Özgür Özel gövde gösterisi yaptı! İşte olaylı İzmir mitinginden dikkat çeken kareler
VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç’a veda etti VakıfBank, efsane ismi Ayça Aykaç'a veda etti

11:54
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi Sevgilisinin kucağında poz verdi
Şarkıcı Simge Sağın aşka geldi! Sevgilisinin kucağında poz verdi
11:24
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
Kılıçdaroğlu: Tedbir kararı kalktıktan sonra yasal zeminde kurultay olur
11:18
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
Bakan Gürlek: Fenerbahçe kafilesine yönelik 4 Nisan 2015 saldırısı yeniden incelemeye alındı
11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
09:39
Tokyo’da bayram coşkusu taştı Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
Tokyo'da bayram coşkusu taştı! Cemaat avluya sığmadı, namaz 3 kere kılındı
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 12:21:26. #7.12#
SON DAKİKA: Kruvaziyer Turisti Marmaris'e Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.