KTÜ'de Uluslararası Öğrenciler Ülke Tanıtımı Etkinliği - Son Dakika
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Kültür Sanat

KTÜ'de Uluslararası Öğrenciler Ülke Tanıtımı Etkinliği

31.05.2025 16:21
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TRABZON'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 'Uluslararası Öğrenciler Ülke Tanıtımı ve Teknik Öğrenci Kulüp Çalışmaları Etkinliği'nde yöresel kıyafetlerini ve yemeklerini tanıttı; el sanatları ürünlerini sergiledi.

TRABZON'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, 'Uluslararası Öğrenciler Ülke Tanıtımı ve Teknik Öğrenci Kulüp Çalışmaları Etkinliği'nde yöresel kıyafetlerini ve yemeklerini tanıttı; el sanatları ürünlerini sergiledi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Uluslararası Öğrenciler Ülke Tanıtımı ve Teknik Öğrenci Kulüp Çalışmaları Etkinliği', 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yapıldı. Etkinlikte 50 ülkeden, yaklaşık 1500 uluslararası öğrenci, ülkelerine ait geleneksel kıyafetler, yemekler, el işi ürünleri ve kültürel ürünleri, stant kurarak tanıtım yaptı. Uluslararası Öğrenciler Folklor Ekibi'nin horon gösterisiyle başlayıp, Kırgızistan'ın geleneksel dansı, Kamerunlu öğrencinin şiir dinletisi, Endonezya'nın ülke dansı, Güney Sudanlı öğrencinin şarkı performansı ile süren etkinlikte; uluslararası öğrencilerin geleneksel kıyafet defilesi izleyicilerle buluştu. Etkinliğe, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağlarken, kurulan stantlar, ziyaretçiler tarafından ilgi gördü.

'HEPİMİZ KARDEŞİZ'

KTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ömer Salimoğlu, amaçlarının öğrenciler arasında sevgiyi aşılamak olduğunu belirterek, Şehir ve üniversite bütünleşmesini sağlamak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Bu amacın ilkini, bu yıl başlatmış olduk. Öğrencilerimiz stantları ziyaret etmeniz için sizleri bekliyor. Arkadaşlarımızın hepsi gelecekte inşallah kendi ülkelerinde söz sahibi olacak olan kişiler olacaktır. Hepimiz kardeşiz, birlik içerisinde olduğumuz zaman yapamayacağımız hiçbir şey yok. Bizler bu inançla tüm öğrencilerimize bu sevgiyi aşılamak için çalışmaktayız" dedi.

'TÜRKİYE İLE ORTAK KÜLTÜRÜMÜZ VAR'

KTÜ'lü öğrencilerden İranlı Mohammad Javad, İran Türklerindenim. Bugün burada ülkemizi tanıtıyoruz. İran'ın kültürünü, coğrafyasını tanıtıyoruz. İnsanların merak ettiklerini cevaplıyoruz. Burada olmak çok güzel. Türkiye ile ortak kültürümüz var. Buna çok şaşırmıştık. Başka milletler bizim kültürümüzü anlasın istiyoruz diye konuştu.

'ÜLKEMİZİ TANITMAK ÇOK GÜZEL'

Iraklı Younis Mustafa Hussain, ülkesine ait materyalleri göstererek, Kendi ülkemizi tanıtmak çok güzel. Tarihi yerleri anlatıyorum. Heykellerimiz ve paramızı gösteriyorum. Irak'taki ve Trabzon'daki kaleler benziyor. Trabzon'u seviyoruz ve burada öğrenci olmaktan da mutluyuz diye konuştu. Nijerli Salifou Siragi ise "Kendi ülkemize ait yiyecekler ve çayımızı getirdik. Güzel bir fırsat oldu. İnsanlar bizim kültürümüzü öğreniyor. Ülkemizin fotoğraflarını standımıza koyduk dedi. Konuşmaların ardından etkinliğe katılan vatandaşlar, stantları gezerek farklı kültürleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat KTÜ'de Uluslararası Öğrenciler Ülke Tanıtımı Etkinliği - Son Dakika

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