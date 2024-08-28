Kuğular Arasında Kavga: Tel Örgüyle Ayrıldılar

Kültür Sanat

Ankara'nın simgelerinden Kuğulu Park'ta, yavrularını korumak ve bölgelerini sahiplenmek amacıyla kavga eden kuğular, aralarına çekilen tel örgüye ayrıldı.

Kuğulu Park'ta uzun süredir aynı ortamı paylaşan kuğular arasında bir süredir anlaşmazlık yaşanmaya başladı. Yetişkin anne ve baba kuğuların yeni doğan yavrularını, geçen yıl dünyaya getirdikleri yavrularının saldırılarından korumaya çalışması ve bölgelerini sahiplenmeleri sebebiyle yaşanan kavgalar, belediye ekiplerinin tel örgü önlemiyle engellendi.

Tel örgünün farklı taraflarında olmalarına rağmen devamlı karşı karşıya gelen kuğular, parka gelen ziyaretçilerin dikkatini çekti. Tel örgülerin kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, sosyal medyada, "Bırakın kuğular kavuşsun", "Telleri kaldırın" şeklinde paylaşımlar yaptı.

Çankaya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden ziraat mühendisi Şehriban Yağız, AA muhabirine, kuğular arasında zaman zaman alanlarını, eşini ve yavrularını korumak amaçlı anlaşmazlıklar olabildiğini söyledi.

Yağız, kuğuların kavga ederek zarar görmemesi için bazen tel örgüler çektiklerini belirterek, "Çekmediğimiz zaman inanılmaz kavgalar çıkıyor, boyunlarına vuruyorlar ve ölüme kadar sebebiyet verebiliyor. Geçmiş yıllarda biz bunları yaşadık. O kadar çok agresif davranışlar sergiliyorlar ki, stresten, gürültüden, vatandaşların davranışlarından, köpek saldırısından olabiliyor. Bunlar çok narin kuşlarımız. Onları korumak amaçlı biz bu telleri çekmek durumundayız. Onların yaşamasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Siyahla beyazla ilgisi yok bu olayın"

Durumun, sosyal medya hesaplarına "siyah kuğularla beyaz kuğuların kavgası" şeklinde yansımasının doğru olmadığını belirten Yağız, "Siyah kuğu ve beyaz kuğu fark etmez. Kuğu çok hassas bir türdür. Sabah arkadaşlarımız, iki beyaz kuğunun kavga ettiğini çekmişler. Siyahla beyazla ilgisi yok bu olayın." dedi.

Yağız, kavga bittiği zaman telleri kaldıracaklarını vurgulayarak, "Arada bir telleri kaldıracağız, eğer kavga etmiyorlarsa, beraber yaşayabiliyorlarsa sıkıntı olmayacak, o zaman kaldıracağız tamamen." ifadesini kullandı.

Havuzun içerisinde bir beyaz kuğunun da diğerlerinden tel örgüyle ayrıldığını anlatan Yağız, "O kuğumuz yalnız kaldı, ona bir eş bulacağız. Şu anda eşi yok, ondan dolayı agresif. Kuğular tek başlarına yaşayamazlar, yaşamlarını çift olarak devam ettirmek isterler." diye konuştu.

"Amacımız kuğuların yaşamasını sağlamak"

Yağız, parka gelen vatandaşların tellerin kaldırılmasını istediğini ve "Kuğular buluşmak istiyor, siz neden onları ayırıyorsunuz?" dediklerini aktararak, "Amacımız kuğuları ayırmak değil, kuğuların yaşamasını sağlamak. Geçen yılın yavru kuğularından bu yılki yavrularını korumaya çalışıyor anne baba." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak, parka gelen vatandaşlara kuğuların doğru beslenmesine yönelik çağrıda bulunan Yağız, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımız kuğuları çok sevdiği için onlara simit atıyor, ekmek getiriyor atıyor. Bunlar kuşlarımız için çok sakıncalı. Kuşlarımızın, kuğularımızın, ördeklerimizin daha sağlıklı yaşamasını istiyorsanız lütfen beslemeyin. Biz zaten her türlü besini sağlıyoruz onlara."

"Tekrar birbirlerine zarar verince telleri yeniden çekmek zorunda kalıyoruz"

Kuğulu Park'ta hayvanların bakımından sorumlu Erkan Yıldırım ise kuğuların her dönem yavru verdiğini ve yeni yavruları diğer kuğulardan korumak adına tel çektiklerini anlattı.

Kuğuların birbirine zarar vermesi bitince telleri kaldıracaklarını dile getiren Yıldırım, "Birbirlerine uyum süreci oldu mu olmadı mı, tekrar birbirlerine zarar verince telleri yeniden çekmek zorunda kalıyoruz. Kuğular birbirlerine ciddi anlamda zarar verecek konuma gelirse, 1 gün de olabiliyor 1 hafta da olabiliyor bu dönem." diye konuştu.

Yıldırım, geçen yıl 5 yavru doğduğunu belirterek, "Yavrular büyüdükçe anne bu sefer onları dışladı. Bunlar dönemsel olarak belli bir seviyeye geldiklerinde anne 'Sen kendini koruyup farklı bir alana geçebilirsin' diyor. Bu süreçte de diğer yavrularını yetiştiriyor, suya indiriyor. Buradaki kuğular 8-9 aydır beraber. Kış aylarına yakın yeni bir döllenme dönemi olur." ifadelerini kullandı.