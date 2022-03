"Kuklapella" korosu ekranlardan çocuklara müziği sevdirecek - Son Dakika

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Öğretmenliği Programı öğrencilerince koro müziğini tanıtmak için 2 yıl önce kurulan "Kuklapella" korosu, televizyon ekranlarından ulaşacağı çocuklara müziği sevdirecek.

İnönü Üniversitesi Müzik Bilimleri Bölümü Müzik Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz'ün sanat direktörlüğünde kurulan "Kuklapella" korosu ekibince hazırlanan eğitici çocuk dizisi, ekranlardan çocuklara ulaşacak. Bu kapsamda, dizi için ulusal televizyonlarla görüşmeler sürüyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi ses kayıt stüdyosunda seslendirilen, İletişim Fakültesinden Dr. Öğretim Üyesi Ersin Aycan'ın kaleme aldığı senaryo, Eğitim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Pelin Ertekin'in pedagojik analizinden geçiyor.

Çok sesli kukla korosu Kuklapella'nın şefliğini "Beto" isimli kukla yapıyor. Soprano olarak kadın sesini "İnüsu" adlı kuklanın canlandırdığı tiyatroda, pes sesinde "Mukaddes", tenorda "Abdi" ve bas sesinde ise "Bozo" sahne alıyor.

Doç. Dr. Mehmet Güneş Açıkgöz, AA muhabirine, 2018'de kurdukları Kuklapella korosunun Türkiye'de ilk olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını şartlarında "Evde kal" konulu bir çekim ile tanıtım yaptıklarını anlatan Açıkgöz, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın fakültede bir stüdyo kurulması isteğiyle çalışmaları büyüttüklerini dile getirdi.

Müzik kültürü çocuklara aşılanacak

Kuklapella'nın müzik eğitim ve müzik kültürü hakkında 4-6 yaş arasındaki çocuklara bilgi vereceğini belirten Açıkgöz, şunları kaydetti:

"Yeşil perde stüdyomuzda şu anda 20 bölümlük Kuklapella isimli bir çocuk dizisi yapıyoruz. Yakın zamanda başlayacak. Senaryolar yazıldı, tanıtımla birlikte çekimlere başlayacağız. Tüm Türkiye'nin sevdiği bir çocuk dizisi olacak. İçerisindeki her kuklanın ayrı karakteri var. Her karakter kendi içinde çok özel ve çocukların kesinlikle çok hoşuna gideceğini düşünüyorum. Hem komik hem eğlenceli hem de birçok bilgi verecek güzel bir çizgi film olacak. Bestecileri, çalgıları aklınıza gelebilecek müzik kültürü ile alakalı her şeyi çocuklara 4-6 yaş arasında öğretmek istiyoruz. Bunun da aslında en güzel yanı rol model olmak çünkü çocuklar çizgi filmden çok etkileniyor, kendi çocuğumdan da biliyorum. Kuklanın yaptığı her hareket, söylediği her bilgi çocuğun aklında yer edecek, zihninde canlanacaktır. Sadece çocuklar için de değil, yetişkinler için bile bir bilgi deryası olacak, yeni bir serüven olacak, bu şekilde devam ettiği sürece de tanınan güzel bir dizi olacağını düşünüyorum."

Üniversite stüdyolarında hazırlanıyor

Dizi için ulusal televizyonlarla görüşmelerin sürdüğünü ve Kuklapella'nın yakında bir televizyon kanalında izlenebileceğini ifade eden Açıkgöz, seslendirme ve canlandırmayı Müzik Teknolojisi Bölümü'nden öğrencilerin yaptığını, fakültelerinin hem ses kayıt stüdyosu hem de birçok olanaklar bakımından bu konuda çok iyi olduğunu söyledi.

Kameralar, ışıklar, bütün stüdyo ortamına sahip olduklarını anlatan Açıkgöz, ilk senaryonun müzik kültürü olduğunu kaydetti. Açıkgöz, "Çocuklara çalgıcıları, bestecileri Avrupa müziğini ve özellikle kendi müziğimizi de öğretecek çok güzel bir sezonla çok yakında karşınızda olacağız." dedi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Yılmaz ise 2 yıldır gündemde tuttukları Kuklapella'yı salgın koşulları nedeniyle şu anda aktifleştirebildiklerini belirterek, fonetik sanatlar içerisinde faaliyet yürütecek bu kukla tiyatrosu için stüdyoyu kurup çalışmalara başladıklarını ve burada eğitici programlar üreteceklerini söyledi.

Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a destekleri için teşekkür etti.

Akıllı ve eğlenceli koro şefi Beto

"Beto" adlı koro şefini seslendirecek olan öğrencilerden İsmail Serdar Kansu, Beto'nun çok zeki, akıllı olmasının yanı sıra aynı zamanda çok eğlenceli bir karakter olduğunu ifade ederek, "Kendisini çocuklara sevdireceğime inanıyorum." dedi.

Sevimli ve şaşkın bir tipleme olan "Bozo"yu canlandıran Çağlar Özdemir, çocukların Kuklapella'yı çok seveceğini ve merak ve ilgi ile severek takip edeceğini söyledi.

"Mukaddes" adlı kuklayı seslendirecek Zeynep Kaya, karakterinin biraz bakımsız, dağınık ancak sevimli ve çok bilgili olduğunu ifade etti.

Halime Sağ ise koroda soprano ile yer alacak "İnüsu"yu canlandıracağını belirterek, "İnüsu, biraz süslü, şımarık ve yavaş konuşan biri." dedi.

Muhammet Şamil Aygün de "Abdi"nin peltek konuşan, yakışıklı biri olduğunu kaydetti.