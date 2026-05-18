Kula\'da 19 Mayıs coşkusu fener alayıyla taçlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayı, renkli görüntülere sahne oldu. Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüyen vatandaşlar, marşlar eşliğinde bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Kula Eski Kapalı Spor Salonu mevkiinden başlayan yürüyüş, Yunus Emre Kent Meydanı'nda sona erdi. Selim Sabahat Palanduz Anadolu Lisesi bando takımının marşlar çalarak eşlik ettiği yürüyüşte vatandaşlar da alkışlar ve sloganlarla korteje destek verdi. Yürüyüş boyunca taşınan uzun Türk bayrağı ise geceye damga vururken, ilçe merkezinde oluşan kortej havadan da dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Yunus Emre Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi. Halk oyunları gösterileri ve çeşitli performansların yer aldığı program, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Meydanı dolduran vatandaşlar, öğrencilerin hazırladığı gösterileri cep telefonlarıyla kayda aldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde gençlerin sergilediği performanslar büyük beğeni toplarken, program boyunca bayram coşkusu yaşandı.

Programa Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Secattin Aktay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - MANİSA