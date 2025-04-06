Kültepe Ören Yeri Yabancı Ziyaretçilerle Dolup Taşıyor

Kültepe'ye ziyaretçi akını

Anadolu tarihinin başladığı yer yabancı misafirlerini ağırladı

KAYSERİ - Kayseri tarihini 6 bin yıl önceye dayandıran arkeolojik bulgu ve belgelerin gün ışığına çıkarıldığı ve 'Anadolu tarihinin başladığı yer' olarak bilinen Kültepe Kaniş-Karum Ören Yeri misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Kayseri- Sivas kara yolu üzerinde bulunan Kültepe-Kaniş-Karum Ören Yeri'nde Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu başkanlığındaki kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle devam ederken, ören yeri yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Kayseri'de okuyan onlarca ülke vatandaşı da Kültepe'yi ziyaret ederek Anadolu tarihi hakkında bilgiler aldı. Tarihin önemine değinen Grup Lideri Mohammad Ali Tawakoli; "Bugün uluslararası öğrencilerle birlikte Kültepe'ye geldik. Yurtdışı Türkler ve Akrabalar Topluluğu ile Medeniyetin Burçları Birliği ile her sene düzenlenen kültür ve doğa gezisi. Burada Asya'dan, Avrupa'dan, Afrika'dan, Arap ülkelerinden birçok öğrenci var. Akademik derslerimiz çerçevesinde teknik ve tarihi gezilerimiz oluyor. Burası tarihin önemini hatırlatıyor. Çünkü tarih ne kadar eski olursa olsun bir gün ortaya çıkıyor. Herkese tavsiye ediyorum, çünkü tarihi bilmemiz gerekiyor. Geçmişi bilemeyince geleceğimizi çizemiyoruz" dedi.