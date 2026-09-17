Kültür Sanat Kafe, Karabüklülere çok yönlü sosyal alan sunuyor - Son Dakika
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Kültür Sanat Kafe, Karabüklülere çok yönlü sosyal alan sunuyor

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Kültür Sanat Kafe, Karabüklülere çok yönlü sosyal alan sunuyor
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Karabük’te Tarihi Yenişehir Yazlık Sinema içerisinde faaliyet gösteren Kültür Sanat Kafe, çocuklardan gençlere, öğrencilerden ailelere kadar vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamına yönelik imkanları bir arada sunuyor.

Karabük'te Tarihi Yenişehir Yazlık Sinema içerisinde faaliyet gösteren Kültür Sanat Kafe, çocuklardan gençlere, öğrencilerden ailelere kadar vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamına yönelik imkanları bir arada sunuyor.

Karabük Belediyesi tarafından işletilen Kültür Sanat Kafe, yeme içme alanlarının yanı sıra ücretsiz kütüphane ve ders çalışma imkanıyla farklı yaş gruplarına hizmet veriyor.

Kafede farklı yiyecek ve içecek seçenekleri uygun fiyatlarla vatandaşların hizmetine sunulurken, günün farklı saatlerinde aileleri ve dostlarıyla vakit geçirmek isteyen Karabüklüler de tesisten yararlanıyor.

Kültür Sanat Kafe'nin içerisinde yer alan ücretsiz kütüphane, farklı yaş ve ilgi gruplarına yönelik kitap seçenekleriyle 7'den 70'e vatandaşlara açık bulunuyor. Öğrenciler de kütüphanenin çalışma alanlarından ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Gerçekleştirilen kitap bağışı çalışmalarıyla kütüphanedeki kitap çeşitliliği artırılırken, farklı yaş gruplarına daha fazla okuma seçeneği sunuluyor.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Yenişehir Yazlık Sinema'nın yeniden hizmete açılmasıyla Kültür Sanat Kafe'nin de vatandaşların bir araya geldiği mekanlardan biri haline geldiğini belirtti.

Başkan Çetinkaya proje için, "Yenişehir Yazlık Sinemamızı yıllar sonra yeniden Karabük'ümüze kazandırırken burayı yalnızca etkinliklerin gerçekleştirildiği bir alan olarak düşünmedik. İçerisinde hizmet veren Kültür Sanat Kafe'mizle çocuklarımızdan gençlerimize, öğrencilerimizden ailelerimize kadar her yaştan hemşehrimizin faydalanabileceği bir mekan oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Ekonomik fiyat politikasıyla vatandaşların aileleri ve dostlarıyla vakit geçirebileceği bir ortam sunduklarını aktaran Çetinkaya, ücretsiz kütüphaneyle de kitap okumak ve ders çalışmak isteyenlere imkan sağladıklarını kaydetti.

Yenişehir Yazlık Sinema yeniden hizmette

Karabük'ün kent hafızasında önemli bir yere sahip Yenişehir Yazlık Sinema, 1958 yılında açıldı ve 2013 yılında faaliyetlerine son verdi. Karabük Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından tarihi mekan, 13 Haziran 2026'da yeniden hizmete açıldı.

Yeniden açıldığı tarihten bu yana film gösterimleri, spor müsabakalarının dev ekran yayınları, çocuk etkinlikleri ve çeşitli kültür-sanat programlarına ev sahipliği yapan Yenişehir Yazlık Sinema, Kültür Sanat Kafe ile birlikte vatandaşların kullanımına sunuluyor.

Kaynak: İHA
Kültür SanatEtkinliklerYenişehirKarabükSinemaSon Dakika

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