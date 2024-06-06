Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Arslantepe Höyüğü'ndeki karşılama merkezini inceledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Arslantepe Höyüğü'ndeki karşılama merkezini inceledi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Arslantepe Höyüğü\'ndeki karşılama merkezini inceledi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde yapımı süren karşılama merkezini inceledi. Arslantepe Höyüğü'ne gelen ziyaretçilerin talep ve isteklerini karşılamak amacıyla inşa edilen alan hakkında bilgi aldı.

06.06.2024 12:58
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Malatya'daki Arslantepe Höyüğü'nde yapımı süren karşılama merkezini inceledi.

Bakan Yardımcısı Yazgı, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya'da, Türkiye'nin 19'ncu kültürel mirası olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Arslantepe Höyüğü'ne gelen ziyaretçilerin talep ve isteklerini karşılamak amacıyla inşasına başlanan alanı ziyaret etti.

Yazgı, Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Francesca Balossi Restelli ve yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yardımcısı Yazgı'ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteki Murat Altundağ, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Kültür ve Turizm İl Müdürü Yener Oba, Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Arslantepe Höyüğü'ndeki karşılama merkezini inceledi - Son Dakika

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