Bursa Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı'nda Bakan Ersoy konuştu
Bursa Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 'Bursa Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Festivalin amacı ve etkinlikler hakkında detaylı bilgi veren Bakan Ersoy, Bursa'nın kültürel zenginliklerini tanıtmak için çalışmaların devam edeceğini belirtti.
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31.05.2024 12:51:16. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Kültür Yolu Festivali Tanıtım Toplantısı'nda Bakan Ersoy konuştu - Son Dakika
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