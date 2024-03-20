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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: "Turizm konusunda dünyayı takip eden değil, tüm dünyaca takip edilen ülke olduk"

"İnşallah en çok turist ağırlayan 3'üncü ülke olacağız"

KASTAMONU - Kastamonu'da turizmciler ve STK temsilcileri ile bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin en çok turist ağırlayan 3'üncü ülke olmasını hedeflediklerini ifade ederek, "Turizm konusunda dünyayı takip eden değil, tüm dünyaca takip edilen, stratejileri belirleyen ülke olduk" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'da düzenlenen toplantıda turizmciler ve STK temsilcileri ile buluştu. Rıfat Ilgaz Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Kastamonu milletvekilleri Serap Ekmekci, Halil Uluay, AK Parti Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, STK temsilcileri ve turizmciler katıldı. Toplantıda konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, "Önceliğimiz kültür projeleri. Bu şekilde kadim şehrimize kültür borcumuzu ödemiş olacağız. Çok kıymetli, özel bir şehirde yaşıyoruz. Bunu tamamladığımız zaman Kastamonu doğası, mimarisi, kültürel yapısı, kültürel faaliyetleri ile Avrupa şehirlerinden daha önemli şehirlerden birisi haline gelecek" dedi.

"İnanç turizmi anlamında ciddi bir potansiyele sahibiz"

Daha sonra konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay ise Kastamonu'da turist sayısının arttırılması. için destek beklediklerini ifade ederek, "Turizm açısından doğa turizmi, deniz turizmi kış turizmi var, gastronomi açısından çok önemli bir iliz. İnanç turizmi anlamında da ciddi bir potansiyele sahibiz" diye konuştu.

"Turizm konusunda dünyayı takip eden değil, tüm dünyaca takip edilen ülke olduk"

Türkiye'nin olumsuzluklara rağmen turizm alanında önemli bir ilerleme kaydettiklerini ifade eden Bakan Ersoy, "Son zamanlarda turizm sektörü olarak dünyada 100 yılın olumsuzlukları, engelleri ile karşılaştık. Covid-19 ile turizmi sektörü ile dünya turizmi karşılaştı, ardından ülkemizde asrın felaketi depremlerle karşılaştık, orman yangınları oldu, savaşlar devam ediyor. Bu coğrafyanın kendine has özellikleri var. Bir de buna global engeller dahil olmaya başladı. Ama biz böyle değerli bir coğrafyada yaşıyorsak, geçmişte de bu tarz problemlerle karşılaştık, günümüzde de karşılaşıyoruz, gelecekte de karşılaşacağız. Önemli olan sektörümüzü bunlara bağışıklı hale getirmek. Bununla ilgili çok doğru adımları ülke olarak atıyoruz. Tanıtım konusunda atmış olduğumuz doğru adımlar, belgelendirme konusunda yapmış olduğumuz adımlar neticesinde görüyoruz ki çok büyük felaketler, krizlerle karşılaşsak bile diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bundan en az etkilenen ülke oluyoruz. Krizden en hızlı çıkan ülke olduk. Turizm konusunda dünyayı takip eden değil, tüm dünyaca takip edilen, stratejileri belirleyen ülke olduk" şeklinde konuştu.

"İnşallah dünya 3'üncülüğüne geleceğiz ve en çok turist ağırlayan 3'üncü ülke olacağız"

Türkiye'nin en çok turist ağırlayan 3'üncü ülke olması için çabaladıklarını belirten Bakan Ersoy, "Artık çok daha iddialı hedefler koyabiliyoruz. Geçen sene rekor kırdık. 7'inci sıralardan önce 6'ıncı sıraya, 4'üncülüğe kadar geldik. 56.7 milyon ziyaretçi ağırladık. Daha önceki rekorda 2019 yılına aitti. Bundan sonra rekorlar kırarak turizm sektörü olarak büyümeye devam edeceğiz. Bu seneki hedefimiz de 60 milyon ziyaretçi, 60 milyon gelir. 2028'e kadar bu rakamları 100 milar dolara çekmek gibi bir iddiamız var. Dünya 4'üncüsü olmak da yetmez, inşallah dünya 3'üncülüğüne geleceğiz ve en çok turist ağırlayan 3'üncü ülke olacağız" ifadelerini kullandı.

"Bugün 200'den fazla ülkede tanıtım yapıyoruz"

Turizm sektörünün 81 ilde de canlı tutulmasını istediklerini kaydeden Ersoy, "Özellikle klasikleşmiş turizim şehirlerimizin yanı sıra, 81 vilayetimize turizmi yaymamız gerekiyor. Sadece yayla turizmi değil, yabancı turisti de yaymamız gerekiyor. Sezonu 12 aya çıkartmamız gerekiyor. Sezonluk bir sektör olmaktan çıkarak 12 ay boyunca çalışan bir sektör olmamız gerekiyor. Yeni ürünleri devreye sokmalıyız. Eskiden, 10 yıl önce Türkiye sadece deniz, kum ve plajla ön plana çıkıyordu. 2-3 tane ana ürünü vardı. Şimdi 60'dan fazla ürünü ile Türkiye turizm sahasına çıkmış durumda. Bugün 200'den fazla ülkede tanıtım yapıyoruz. Dünyada en etkin tanıtım yapan ülke Türkiye. Şimdi de bu gücümüzü kullanarak bütün şehirlerimizin turizm pastasından pay almasını istiyoruz" dedi.

"Bu potansiyelin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada farkındalığının sağlanmasını gerçekleştirmemiz gerekiyor"

Kastamonu için tüm dünyada bir farkındalık oluşturulması gerektiğini belirten Bakan Ersoy, "Kastamonu farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi ve kültürel eserleri ile ön plana çıkan bir şehrimiz. Sahil şeridi de var. Sezonu kısa da olsa deniz, kum, güneşi var, gastronomi de var, doğası, mağaraları, yaylaları var. Burada hem arkeolojik değerleriniz hem de doğanız var. İnanç turizmi de kuvvetli. Her türlü esere sahiplik yapıyorsunuz. Potansiyeli çok yüksek olan bir şehirden bahsediyoruz. Önemli olan bu potansiyelin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada farkındalığının sağlanmasını gerçekleştirmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Bakan Ersoy'un konuşmasının ardından basına kapalı olarak devam eden toplantıda, turizmciler ve STK temsilcilerinin soruları yanıtlandı.