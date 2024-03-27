Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Türk İslam Eserleri Müzesinde konser verdi.
Bakanlığın ramazan ayı müze etkinlikleri kapsamında Klasik Türk Musikisi konserleri devam ediyor.
Türk İslam Eserleri Müzesinin Tekke Eşyaları Odası'nda düzenlenen konserde, hüzzam ve nihavent ilahiler seslendirildi. Solistler Dilek Sıla Bağdatlı ve Ayhan Bal'ın yönetimindeki konserde 10 eser icra edildi.
Müzedeki ziyaretçiler de konseri ilgiyle izledi.
Edirne Müzesi Müdürü Şahan Kırçın, AA muhabirine, ramazan boyunca müzede konserlerin süreceğini belirterek, sanatçılara teşekkür etti.
Solist Bağdatlı da müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin konsere ilgi gösterdiğini kaydetti.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Verdi - Son Dakika
İstanbul'un tarihine ve fethine ışık tutan Panorama 1453 Tarih Müzesi'nde 'Haremeyn - Kutsal Yolculuk Sergisi' sergisi ziyarete açıldı. Sergi, İBB Kültür tarafından düzenlenmiş olup, İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü koleksiyonundan seçilmiş kutsal emanetleri bir araya getirmektedir. Sergide, Sakal-ı Şerif, Kabe-i Şerif iç örtüsü ve çeşitli hilye-i şerifeler gibi önemli kutsal emanetlerin yanı sıra, hac yolculuğunun izlerini taşıyan kartpostallar ve gravürler de sergilenmektedir.
Aydın'ın Germencik ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri ve gönüllü gençler kütüphane duvarlarına resim çizdi. Etkinlikte ayrıca zeybek gösterisi de yapıldı. Kütüphane Müdürü Erim Sertdemir, emeği geçenlere teşekkür etti.
Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi Yeşilay Kulübü öğrencileri, sosyal medya ve telefon bağımlılığına dikkat çekmek amacıyla tiyatro oyunu sahneledi. Okulun konferans salonunda sergilenen 'Telefon Çalıyor' adlı oyun, gençlerde akıllı telefon ve sosyal medyanın güvenli ve kontrollü kullanımını davranış haline getirmeyi hedefliyor. Oyunu ilçe merkezindeki lise, ortaokul öğrencileri ve öğretmenler izledi.
Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Uludağ Üniversitesi Mudanya Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman'ı ziyaret ederek, kuracakları kent tiyatrosu, kültür merkezi ve düzenleyecekleri festivallerle ilçeyi örnek bir yer haline getireceklerini söyledi.
İnsan ve İrfan Vakfı, 17. yüzyıla ait Kasımpaşa Mevlevihanesi'ni tekrar hizmete açacak. Mevlevihane, tasavvuf kültürüne mekan bağlamında yaşayabilmesi için programlar, kültürel ve sanatsal faaliyetler sunacak. İnsan ve İrfan Vakfı, gençlere yönelik eğitim desteği ve burslar sağlayarak nitelikli sanatçıların yetişmesini hedefliyor.
Bu yıl Almanya'nın Oberhausen şehrinde düzenlenecek olan kısa film festivalinde Türkiye'den finale kalan tek film olan Mori, En İyi Kısa Film Ödülü için yarışacak. Yakup Tekintangaç'ın yönettiği film, bir kız çocuğunun okula yeni gelen öğretmeni babası zannederek onu ikna etme çabasını anlatıyor. Filmin başrolünde Hayrünisa Akbaş yer alırken, profesyonel oyuncular da rol aldı. Mori, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından destekleniyor ve haziran ayında Asya kıtasının en büyük festivallerinden birinde prömiyer yapacak.
Osmanlı Dönemi'nin Bursa'daki ilk endüstriyel yapılarından olan harabe halindeki 2 asırlık ipek fabrikası, Osmangazi Belediyesi tarafından ayağa kaldırılıyor. Bir dönem Avrupa Saraylarını süsleyen dünyaca ünlü Bursa İpeği'nin işlendiği tarihi fabrika, restorasyonun ardından kentin kültür ve sanat hayatına değer katacak.
Karabük'te düzenlenen 60. Kütüphane Haftası kutlamaları, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Milletvekili Cem Şahin, Vali Yardımcısı Erol Özkan, kurum müdürleri, öğretmenler, aileler ve öğrenciler katıldı. Milletvekili Cem Şahin, konuşmasında kitap düşkünlüğünü ve kütüphanelerin önemini vurgulayarak, 60. Kütüphane Haftası'nı kutladı. Program, minik öğrencilerin Kütüphane Haftası temalı gösterisiyle sona erdi.
Çanakkale'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde 60. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 'Türkiye Okuyor, Çanakkale Okuyor' programı düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi tarafından Kordon Boyu'ndaki Morabbin Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar kitap okudu. Etkinliğe, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Osman Ünsal, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Toplumun kütüphaneye ilgisini çekmek ve okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlik kapsamında 30 dakika boyunca kitap okundu.
Tokat'ta bulunan Malum Seyit Cami, benzersiz mimarisi ve tarihi dokusuyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Ahşap çantı tekniği ile inşa edilen cami, 8 asırdan fazla bir süredir ayakta duruyor. Cami, Türkiye'de beşik sırtı modeli ile yapılan 3 camiden biri olma özelliği taşıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?