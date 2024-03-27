Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Verdi - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Türk İslam Eserleri Müzesi'nde konser verdi. Bakanlığın ramazan ayı müze etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde, hüzzam ve nihavent ilahiler seslendirildi. Solistler Dilek Sıla Bağdatlı ve Ayhan Bal'ın yönetimindeki konserde 10 eser icra edildi. Konseri ilgiyle izleyen müze ziyaretçileri, sanatçılara teşekkür etti.

27.03.2024 16:07
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, Türk İslam Eserleri Müzesinde konser verdi.

Bakanlığın ramazan ayı müze etkinlikleri kapsamında Klasik Türk Musikisi konserleri devam ediyor.

Türk İslam Eserleri Müzesinin Tekke Eşyaları Odası'nda düzenlenen konserde, hüzzam ve nihavent ilahiler seslendirildi. Solistler Dilek Sıla Bağdatlı ve Ayhan Bal'ın yönetimindeki konserde 10 eser icra edildi.

Müzedeki ziyaretçiler de konseri ilgiyle izledi.

Edirne Müzesi Müdürü Şahan Kırçın, AA muhabirine, ramazan boyunca müzede konserlerin süreceğini belirterek, sanatçılara teşekkür etti.

Solist Bağdatlı da müzeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin konsere ilgi gösterdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Verdi - Son Dakika

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