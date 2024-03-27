Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Konser Verdi

Türk Filmi Mori, Almanya'da Yarışacak

Bu yıl Almanya'nın Oberhausen şehrinde düzenlenecek olan kısa film festivalinde Türkiye'den finale kalan tek film olan Mori, En İyi Kısa Film Ödülü için yarışacak. Yakup Tekintangaç'ın yönettiği film, bir kız çocuğunun okula yeni gelen öğretmeni babası zannederek onu ikna etme çabasını anlatıyor. Filmin başrolünde Hayrünisa Akbaş yer alırken, profesyonel oyuncular da rol aldı. Mori, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından destekleniyor ve haziran ayında Asya kıtasının en büyük festivallerinden birinde prömiyer yapacak.