Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 14 Adet kamu taşınmazı için müzakereler gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 14 Adet kamu taşınmazı için müzakereler gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, toplam değeri 5 trilyon 421 milyon 500 bin lira olan 14 adet kamu taşınmazı için müzakere gerçekleştirdi. Müzakereler sonucunda Antalya, Muğla, İzmir, Çankırı ve Trabzon şehirlerinde bulunan bu taşınmazlar turizm yatırımlarına tahsis edilerek ülke turizmine katkı sağlanacak. Planlanan projeler arasında 3 bin 785 yatak kapasiteli turizm tesisi ve 600 yatak kapasiteli turizm personeli lojmanı bulunuyor.

22.05.2024 19:40
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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 14 Adet kamu taşınmazı için müzakereler gerçekleştirildi

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından toplam değeri 5 trilyon 421 milyon 500 bin lira olan 14 adet kamu taşınmazı için müzakere gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 8'inci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan 'Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde 14 adet kamu taşınmazının müzakereleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hizmet binasında gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında gerçekleştirilen müzakereler neticesinde Antalya, Muğla, İzmir, Çankırı ve Trabzon şehirlerinde bulunan toplam değeri 5 trilyon 421 milyon 500 bin lira olan 14 adet kamu taşınmazının müzakereleri gerçekleştirildi.

Ülke turizmini geliştirmek amacıyla yapılan kamu taşınmazlarının Turizm yatırımlarına tahsis edilmesi neticesinde 3 bin 785 yatak kapasiteli turizm tesisi ve 600 yatak kapasiteli turizm personeli lojmanı ülke turizmine kazandırılması planlanıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 14 Adet kamu taşınmazı için müzakereler gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 14 Adet kamu taşınmazı için müzakereler gerçekleştirildi - Son Dakika
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