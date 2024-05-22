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Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda 14 Adet kamu taşınmazı için müzakereler gerçekleştirildi

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından toplam değeri 5 trilyon 421 milyon 500 bin lira olan 14 adet kamu taşınmazı için müzakere gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, 634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu Kanunun 8'inci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan 'Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik' hükümleri çerçevesinde 14 adet kamu taşınmazının müzakereleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı Hizmet binasında gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan başkanlığında gerçekleştirilen müzakereler neticesinde Antalya, Muğla, İzmir, Çankırı ve Trabzon şehirlerinde bulunan toplam değeri 5 trilyon 421 milyon 500 bin lira olan 14 adet kamu taşınmazının müzakereleri gerçekleştirildi.

Ülke turizmini geliştirmek amacıyla yapılan kamu taşınmazlarının Turizm yatırımlarına tahsis edilmesi neticesinde 3 bin 785 yatak kapasiteli turizm tesisi ve 600 yatak kapasiteli turizm personeli lojmanı ülke turizmine kazandırılması planlanıyor.