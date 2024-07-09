Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Prof. Dr. Halil Akdeniz için başsağlığı mesajı

Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sanatçı Prof. Dr. Halil Akdeniz için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çağdaş resim sanatımızın duayen isimlerinden, 1996-2001 yılları arasında T.C. Bonn ve Berlin Büyükelçiliği kültür müşavirliği ve 2001'de Kültür Bakanlığı bakanlık müşavirliği görevlerinde bulunan Prof. Dr. Halil Akdeniz'in vefat haberini üzüntüyle öğrendik. Sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileriz. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.