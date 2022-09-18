Troya Kültür Yolu Festivali'nde çocuk etkinlikleri düzenlendi

Anadolu Hamidiye Tabyası'nda tiyatro, drama ve pandomim atölyesine katılan çocuklar, Çanakkale Güzel Sanatlar Galerisi'nde "Minik Eller Sanat Atölyesinde Buluşuyor" başlıklı etkinlikte ebru ve hat atölyelerine iştirak etti, "Küçük Prenses" oyununu izledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında Çanakkale 'de düzenlenen Troya Kültür Yolu Festivali'nde çocuklar için eğlenceli programlar organize edildi.

Kaynak: AA

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