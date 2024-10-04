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Kültür Sanat

Kültür Yolu Festivali'ne Yoğun İlgi

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Frida Kahlo ve Andy Warhol'un sergileri, ilk 6 günde 50 bin ziyaretçi aldı.

04.10.2024 16:50
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "Frida Kahlo ve Andy Warhol'un sergileri ilk 6 günde 50 binin üzerinde ziyaretçi aldı"

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivali'nin ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirterek, "Frida Kahlo ve Andy Warhol'un sergileri ilk 6 günde 50 binin üzerinde ziyaretçi aldı. Bu ziyaret ay sonuna kadar devam edecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 16 şehirde düzenlenen "Türkiye Kültür Yolu Festivali" kapsamında, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" ve Andy Warhol'un "Warhol'un Dünyası Pop Art'ın İkonu" resim sergisi açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gören iki sergiyi de gezerken "Türkiye Kültür Yolu Festivali" ile ilgili basın açıklaması yaptı. Özellikle Pablo Picasso resim sergisinin 10 bine yakın ziyaretçi sayısını yakaladığını belirten Bakan Ersoy, yoğun katılımdan dolayı memnun olduklarını ifade etti.

"16 şehirle Kültür Yolu Festivali'ni sürdürüyoruz"

Kültür Yolu Festivali'nin birçok amacı olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, "Kültür Yolu Festivali Nisan ayında başladı. 16 şehirle Kültür Yolu Festivali'ni sürdürüyoruz. 13'üncü durakta İstanbul'dayız. Çok yoğun bir katılımla İstanbul Kültür Yolu Festivali devam ediyor. Kültür Yolu Festivali'nin birçok amacı var. Bunların en önemlilerinden biri, festivallerin gerçekleştiği şehirlerin başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada markalaşması. Bu bağlamda uluslararası markalaşma adına Kültür Yolu Festivali ile ilgili birçok çalışma yapıldı geçen sene. Bunlardan bir tanesi festivalin Avrupa Festivaller Birliğine dahil edilmesiydi. Bu sene de özellikle yurt dışında uluslararası sanat camiasında kabul görmüş çok popüler sanat gruplarının ve sanatçıların eserlerini de sergilerini de Kültür Yolu Festivali süresince şehirlerimizde sergilenmesiydi. Bu bağlamda İstanbul başlangıç noktası olarak seçildi ve dünyaca ünlü sanat grupları ve sanatçılar bu festivalde yer aldı. Bugün ben de fırsat buldukça onları gezebiliyorum" diye konuştu.

"Katılımın çok fazla olduğunu memnuniyetle görüyoruz"

Frida Kahlo ve Andy Warhol'un sergileri ilk 6 günde 50 binin üzerinde ziyaretçi aldığını söyleyen Bakan Ersoy, "Özellikle katılımın çok fazla olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Frida Kahlo ve Andy Warhol'un sergileri ilk 6 günde 50 binin üzerinde ziyaretçi aldı. Bu ziyaret ay sonuna kadar devam edecek. Cumartesi itibariyle Picasso sergisi başladı. Özellikle Picasso sergisi de 10 bine yakın ziyaretçi sayısını yakaladı. Onun da ciddi sayılarda ziyaretçi alacağını tahmin ediyorum. Kültür Yolu Festivalleri amacına uygun bir şekilde halkımızı kültür ve sanatla uluslararası etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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