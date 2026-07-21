Kültürel Etkileşim için Yaz Okulları - Son Dakika
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Kültürel Etkileşim için Yaz Okulları

Kültürel Etkileşim için Yaz Okulları
21.07.2026 13:56
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Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'de Türkçe Yaz Okulu ile 50 ülkeden 240 öğrenciye eğitim veriyor.

Yunus Emre Enstitüsü Kültür Akademileri'nce düzenlenen Türkçe ve Türkoloji yaz okulları kapsamında yüzlerce sanatçı, araştırmacı ve öğrenci Türkiye'de buluşuyor.

Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin kültürel mirasını ve Türkçeyi uluslararası alanda tanıtacak kapsamlı yaz programlarını bu yıl da hayata geçiriyor. Dünyanın dört bir yanından sanatçılar, araştırmacılar ve öğrenciler, yaz boyunca düzenlenecek Kültür Akademileri ile Türkçe ve Türkoloji Yaz Okulları kapsamında Türkiye'de bir araya geliyor. Ayrıca program kapsamında İslam Sanatları Kültür Akademisi de düzenleniyor. Hat, tezhip, minyatür ve ebru gibi geleneksel Türk-İslam sanatları, uygulamalı eğitimlerle uluslararası katılımcılara aktarılıyor. Bunun yanı sıra Anadolu Koku Mirası Kültür Akademisi ile Anadolu'nun asırlık koku kültürü dünyaya tanıtılıyor.

Proje, İstanbul'dan Mardin'e kadar genişliyor

İstanbul'dan Mardin'e kadar uzanan programda katılımcılar, geleneksel üretim tekniklerinden çağdaş koku tasarımına uzanan kapsamlı bir deneyim yaşıyor. Türk Dünyası Müzik Akademisi de Türkiye ile farklı Türk coğrafyalarından genç sanatçıları aynı sahnede buluşturuyor. Akademide ortak müzik mirası, eğitimler ve atölyeler aracılığıyla gelecek kuşaklara aktarılırken, Kültür Akademileri kapsamında Moda Tasarımı Rezidansı da bu yıl "Yıpranma, Onarım, Yeniden Yapım" temasıyla İstanbul ve Mardin'de gerçekleştiriliyor.

50 ülkeden yaklaşık 240 öğrenci geldi

Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe Yaz Okulu projesi kapsamında ise 50 ülkeden yaklaşık 240 öğrencinin, 13 şehir ve 14 üniversitede yoğunlaştırılmış Türkçe eğitimi alacağı ifade edildi. Katılımcılar, dil eğitiminin yanı sıra kültürel geziler, geleneksel sanat atölyeleri ve sosyal etkinliklerle de Türkiye'yi yakından tanıyacak. Türkoloji Yaz Okulu kapsamında da 18 ülkeden 40 öğrenci Ankara Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen programda Türk dili, tarihi ve edebiyatı alanlarında eğitim görecek. Yunus Emre Enstitüsü, yaz boyunca gerçekleştirdiği bu uluslararası programlarla Türkiye'nin kültürel mirasını ve Türkçeyi dünyaya tanıtmayı sürdürürken, farklı coğrafyalardan gelen katılımcılar arasında kalıcı kültürel bağların kurulmasına da katkı sağlamayı hedefliyor. Öte yandan Türk Fotoğrafçılığı Kültür Akademisi ile Türk Arkeolojisi Kültür Akademisi ise 19 Temmuz'da başladı. Farklı ülkelerden fotoğraf sanatçıları ve arkeologlar, Türkiye'nin kültürel ve tarihi zenginliklerini yerinde keşfetme imkanı bulacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

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