Kültürü Yaşatıyorlar: Kuzeyin Kızları ve Altın Kızlar

Trabzon'da yaşayan halk oyunları eğitmeni Ayşe Yıldırım, farklı yaş ve meslek gruplarındaki kişilerden oluşturduğu ekiplerle hem şampiyonluklara imza atıyor hem de yöre kültürünü Türkiye'ye tanıtıyor.

Tonya Halk Eğitimi Merkezi'nde 22 yıldır usta öğretici olarak görev yapan Yıldırım, kadınlardan oluşan "Kuzeyin Kızları" ve "Altın Kızlar" gruplarını kurdu.

Yaşları 16 ile 67 arasında değişen üyeler, Yıldırım öncülüğünde katıldıkları çeşitli etkinliklerle hayatın günlük stresini atarken yöresel oyunları da geniş kitlelere ulaştırıyor.

Yıldırım, AA muhabirine, kentin yanı sıra çeşitli illerdeki programlara davet edildiklerini ve ekip olarak güzel bir ivme yakaladıklarını söyledi.

Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine de eğitim verdiğini aktaran Yıldırım, yetiştirdiği çocukları ana kadroya dahil etmeyi hedeflediğini belirtti.

Ekibe oyuncu kazandırmanın uzun bir süreç olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Şu anki öğrenciler benim ilkokul birinci sınıftan beri yetiştirdiğim bir ekip. Halk Eğitimi Merkezi bizi okullara görevlendiriyor. Onları yetiştiriyoruz. 7 ile 18 yaş arasında 35 öğrencim var." dedi.

Kuzeyin Kızları ekibiyle Türkiye Halk Oyunları Federasyonunca Gaziantep'te düzenlenen Halk Oyunları Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda büyük kadınlar kategorisinde birincilik elde ettiklerini vurgulayan Yıldırım, "Öğretmen, lise öğrencisi, sivil karma bir ekip. Hepsinin horon geçmişi var. Hepsi okullarımızda ekiplerdeydi. Bir araya geldik 'bir ekip kuralım' dedik. Yarışmalara katıldık. İlde, bölgede, Türkiye'de birinci olduk." ifadesini kullandı.

"Onlar için stres atma yeri"

Halk Eğitimi Merkezi'ndeki dokumacılık kursuna katılan 55-67 yaş aralığındaki kadınlarla da Altın Kızlar grubunu oluşturduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Hemen hemen 8-9 yıllık grup. Akşam kurslarıma katılıyorlardı. Hepsi ev hanımı. Sadece Şengül hoca burada kurs hocası. Hepsi de kendi mahallemden büyüklerim. Halam var, yengem var, teyzem var. Tonya'nın kadınları bayağı bir emekçi. Burada bir araya geliyorlar arkadaşlar bir horon ediyorlar, geziyorlar, tozuyorlar. Onlar için stres atma yeri."

"Tüm yorgunluğumuza değiyor"

Kuzeyin Kızları grubunda yer alan 30 yaşındaki öğretmen Buket Küçükbirinci de ilkokuldan bu yana halk oyunları ekiplerinde yer aldığını söyledi.

Türkiye birinciliğinin kendilerine unutulmaz bir deneyim yaşattığını belirten Küçükbirinci, şunları kaydetti:

"Biz sahneye çıktığımızda insanlar orada sadece birkaç dakikalık performansımızı görüyor ama bu performansın ardında yatan çok büyük emek, özveri ve sabır var. Hepimiz farklı mesleklerde çalışıyoruz ve buraya büyük zaman, çaba harcayarak zorluklarla geliyoruz. Bir başarı kazandığımızda ve kültürümüzü temsil ettiğimiz için de bu tüm yorgunluğumuza değiyor ve her şeyi bize unutturuyor."

Ekibin en genç üyesi Tonya Anadolu Lisesi öğrencisi Şiirgül Aydın ise 8 yıldır horon oynadığını, kültürünü tanıtmaktan ve yaşatmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Altın Kızlar ekibinin en yaşlı üyesi Münevver Baki (67) ise horon oynamanın kendisi için bir yaşam biçimi haline geldiğini vurguladı.

Çevresinden olumlu tepkiler aldıklarını aktaran Baki, "Biz çok seviyoruz horonu. Yayla festivallerine gidiyoruz. Samsun'a, Trabzon'a her yere gittik, oynadık. Her yere gitmek istiyoruz. Beş tane torunum var. Onlar daha küçük ama onlar da bizim böyle bir yere gitmemizi çok istiyorlar, seviyorlar." ifadelerini kullandı.