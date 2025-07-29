Kulyas 2: Zikr-i Ayin Galası Gerçekleşti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kulyas 2: Zikr-i Ayin Galası Gerçekleşti

Kulyas 2: Zikr-i Ayin Galası Gerçekleşti
29.07.2025 23:37
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Kulyas 2'nin galası, 37 mekanda çekilen filmle Biletinial Torun Center Sinemaları'nda yapıldı.

İki yıl sürede çekilen "Kulyas 2: Zikr-i Ayin" filminin galası, Biletinial Torun Center Sinemaları'nda gerçekleştirildi.

Filmde Can Yavuz, Cihan Yıldız, Fatih Uçar, Ayşe Ekinci, Seda Başayvaz, Gözüm Pul, Muharrem Fındıcak ve Aynur Mutlucan rol alıyor.

Galada filmin yönetmeni ve yapımcısı Yunus Şevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin 2019'da izleyiciyle buluşan "Kulyas: Lanetin Bedeli" filminin devamı olduğunu söyledi.

Şevik, filmin 37 farklı mekanda çekildiğini belirterek, "Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı. Korku alanında dünyada böyle bir proje yok. Film, 4 mevsimde 2 yıllık bir süreçte meydana geldi. Burada 37 mekandan, 6-7 tanesi ABD'de çekildi. Bir tanesi New York eyaleti, bir tanesi New Jersey eyaleti, biri de Florida. Bir ay kiliseyi aramaya uğraştık. Bayağı meşakkatli bir proje oldu ve Hollywood ses sistemi üzerinde tasarlandı." dedi.

"Birkaç sahne, rüyada geldi"

Korku filmlerinin genelde tek mekanda çekildiğinden bahseden Şevik, "Ya da genelde 3-5 mekanda çekip çıkarlar. Biz bu algıyı kırmak istedik. Türkiye'de belli başlı sayıda filmler var. Bu filmlerden biri olma yolunda hedeflerimizi hayata geçirdik." ifadesini kullandı.

Senarist Esma Şevik, filmin rüyalarla ortaya çıktığına dikkati çekerek, "Birkaç sahne, rüyada geldi. Ortaya çok mükemmel bir film çıktı. Yani sürükleyici, hiç tansiyon düşmüyor... Birinci filmde anlattığımızı, ikincisinde daha geçmişine gidiyoruz ve bugüne bağlıyoruz." diye konuştu.

Filmin başrol oyuncularından Can Yavuz, "Kulyas: Lanetin Bedeli" filminde son sahnede oynadığını dile getirerek, şunları anlattı:

"8 ay boyunca saç sakalı hiçbir şeyi kesmedim. Tamamen uzattım. Derviş rolünü oynuyorum. Tarikatların içine girdim. Dergahlara girdim. Onların yaptığı ruhani şeylere katıldım. Bu süreç 6 ay falan sürdü. Kulyas 2'yi de yaklaşık 37 farklı mekanda çektik. Filmin ABD sahnelerinde olamadım ama Kars'taki bütün sahnelerinde oldum."

"Ses tasarımında Hollywood'dan bazı arkadaşlarla da çalıştık"

Filmin müziklerini hayata geçiren müzisyen Gökçe Kuran, hazırlık sürecinin uzun sürdüğünü, olay örgüsü ve mekanlar üzerinden müziklerin tasarlandığı aktardı.

Kuran, sürecin kolay ilerlemediğini söyleyerek, "Normalde korku filmi müziği yaparken ani giriş çıkışlar ve ses efektleri, normal müzik yazımını aslında biraz zorlar. Türk-ABD ortak yapımı bir film olduğu için ses tasarımında da Hollywood'dan bazı arkadaşlarla çalıştık. Normal filmlere veya korku filmlerine göre çalışma süresi biraz uzun sürdü. Film müzikleri 3 buçuk, 4 ay gibi bir zaman aldı. Ses tasarımı da 6 ay sürdü." dedi.

"Kulyas 2: Zikr-i Ayin" filminin konusu şöyle:

"18.? yüzyılda, Rus Çarı Nikola'nın hasta oğlu için Kars'ta yaptırdığı Katerina Köşkü'nde başlayan korkunç bir lanet, Helen'in yaptığı yasak büyülerle yeniden canlanır. Kutsal bir soy bağını bilmeden yapılan bu büyüler, Kulyas cinlerinin kapısını aralar. Helen, lanetten kurtulmak için İstanbul'dan Kars'a, oradan ABD'ye uzanan karanlık bir mücadeleye girişir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kulyas 2: Zikr-i Ayin Galası Gerçekleşti - Son Dakika

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