Kumaşlardan Türkiye Haritası - Son Dakika
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Kumaşlardan Türkiye Haritası

Kumaşlardan Türkiye Haritası
04.07.2026 12:52
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Fatma Özdemir ve ekibi, 81 ilin kumaşlarıyla modern bir Türkiye haritası hazırladı.

ANKARA'da Altındağ Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde ev tekstili öğretmeni Fatma Özdemir, 3 meslektaşı ile birlikte geleneksel el sanatlarını modernize ederek, 81 ilin kendine özgü orijinal kumaşlarından, Türkiye haritası oluşturdu. Yıl sonu sergisinde yer alan harita ilgi gördü.

Altındağ Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde 22 yıldır görev yapan ev tekstili öğretmeni Fatma Özdemir ve 3 meslektaşı, 81 ilden temin ettikleri rengarenk kumaşlarla dev bir Türkiye haritası oluşturdu. Proje kapsamında her ilin yöresel kumaşı, haritadaki coğrafi sınırlarına ve şekillerine sadık kalınarak kesildi. Ardından bu parçalar, özel bir dikiş yöntemiyle tek tek bir araya getirildi. Eni 2 metre, boyu 4 metre olan harita, Altındağ Halk Eğitimi Merkezi'nin düzenlediği yıl sonu sergisinde ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

'SANATIN BİRLEŞTİRİCİLİĞİNİ KULLANDIK'

Fatma Özdemir, önce bölgesel bir harita oluşturmayı düşündüklerini, sonra bu projeyi 81 ile yaydıklarını söyleyerek, "İllerin özellikli kumaşlarıyla bir Türkiye haritası çalışması yaptık. Haritada, bölgelerimizin ve ülkemizin kendi tezgahlarında, fabrikalarında üretilen orijinal kumaşları kullandık. Doğu Anadolu Bölgesi için genellikle düz ve desenli pazenleri, Doğu Karadeniz Bölgesi için Keşan kumaşlarını, İç Anadolu Bölgesi için basma kumaşları tercih ettik. Marmara'ya doğru gittikçe keten, İzmir'de Ödemiş ipeği, Denizli'ye doğru Buldan bezleri, Şanlıurfa ve Güneydoğu Anadolu'ya gidildiğinde ise daha simli, göz alıcı kumaşları harmanlayarak orijinaline sadık bir ürün elde ettik. Burada sanatın birleştiriciliğini kullandık. Hem ortaya bir eser çıkarmak, hem de Türkiye'de üretilen, kullanılan çok farklı kumaşların güzelliğini birbirimize göstermek istedik. Bu eseri üretirken, merak eden kişilere ülkemizin kumaş zenginliğini birebir göstermeyi amaçladık" ifadelerini kullandı. Fatma Özdemir, 4 günlük yoğun bir çalışma ardından oluşturdukları Türkiye haritasını sergiden sonra Altındağ Belediyesi'ne hediye edeceklerini söyledi.

Fatma Özdemir, halk eğitim merkezinde 15 yaşından itibaren her yaş grubundan ve her meslekten katılımcıyı ağırladıklarını söyledi. Kurslarda ev hanımlarının yanı sıra emekli öğretmenler, emekli bankacılar ve aktif çalışan hemşireler gibi sağlık çalışanlarının da yer aldığını söyleyen Özdemir, eğitimin ekim sonu başlayıp haziran sonunda bittiğini ve yaklaşık 8 aylık bir süreci kapsadığını söyledi. Özdemir, eğitime katılan kursiyerlerin daha sonra iş hayatına atıldığını kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kumaşlardan Türkiye Haritası - Son Dakika

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