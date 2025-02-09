Kümbet Yaylası'nda Kar Festivali Coşkusu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kümbet Yaylası'nda Kar Festivali Coşkusu

Kümbet Yaylası\'nda Kar Festivali Coşkusu

Giresun'un Kümbet Yaylası'nda düzenlenen kar festivali, doğa severleri bir araya getirdi.

09.02.2025 16:47
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Kışın beyaza bürünen ormanlarının görüntüsüyle ilgi gören Giresun'un Kümbet Yaylası'nda kar festivali gerçekleştirildi.

Dereli ilçesine bağlı 1700 rakımlı yaylanın Koçkayası mevkisinde bir otel işletmesince düzenlenen festivalde, halk oyunları gösterileri sergilendi. Katılımcılar horon ve tulum eşliğinde oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Giresun Doğa Sporları Kulübü'nce (GİDOSK) kamp kurulan festivalde doğa tutkunları kış kampı deneyimi de yaşadı. Çotanak ve KONOFF off-road kulüpleri üyeleri de araçlarıyla yaylada gezinti yaptı.

Katılımcılar kızaklar eşliğinde kayarak çocuklarıyla hoş vakit geçirdi. Festivalde ayrıca katılımcılara, yöresel lezzetlerden karalahana çorbası ikram edildi.

Dereli Kaymakamı Emrah Azman, AA muhabirine, festival ile Kümbet Yaylası'nın tanıtımının sağlandığını söyledi.

Yaz mevsiminde çok fazla ziyaretçi alan yaylanın, kış turizminde de alternatif olabileceğini dile getiren Azman, festivalin bunu ortaya koyduğunu aktardı.

Azman, Kümbet Yaylası'nın kışın bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğini dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

GİDOSK Başkanı Ahmet Kılıç ise katılımcılara kış şartlarında çadır kurma ile hayatlarını idame ettirme eğitimlerini ve tecrübelerini kazandırdıklarını ifade ederek, "Kış şartlarında çadırda hayatını idame ettirmek zor bir şey ve riskli bir durum. O yüzden güvenli bir alanda festivalle birleştirerek sporcularımıza bu tecrübeyi kazandırmak doğa sporları adına büyük bir kazanç." dedi.

Festivale Ordu'dan katılan Hülya Yıldız da eğlenceli zaman geçirdiklerini belirterek, "Geçen yıl da gelmek istedik ama nasip bu yılmış. Biz yaylayı da seviyoruz, gittiğimiz yerler var ama Kümbet Yaylası'na ilk kez geliyoruz, çok beğendik." diye konuştu.

Otel Müdürü Durmuş Coşkun ise Kübmet Yaylası'ndaki kış turizmini daha üst seviyelere çıkarmak için festival düzenlediklerini aktardı.

1700 rakımda kar altında insanların keyifli vakit geçirebildiğini dile getiren Coşkun, "Hem bölge yaylalarını tanıtmak hem de turizme katkı vermek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Katılım da güzel, şehir içi ve dışından hatta yurt dışından katılan misafirlerimiz var." ifadesini kullandı.

Festivale, Dereli Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kümbet Yaylası'nda Kar Festivali Coşkusu - Son Dakika

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