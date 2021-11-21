Kumluca'da develere havut kuşatıldı - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, güreş develerine havut kuşatma töreni yapıldı.

Karatepe sahasında gerçekleştirilen etkinliğe, Kumluca, Finike, Demre ve Ulupınar'dan yaklaşık 60 deve getirildi.

Davul zurna eşliğinde sahaya alınan bir deveye, törene katılan protokol üyeleri tarafından temsili olarak havut giydirildi.

Etkinlikte daha sonra yeni güreşe başlayacak ve "Daylak" adı verilen genç develer arasında antrenman güreşleri yapıldı.

Etkinlikte bazı develer rakiplerinden kaçarken, ağız bağları çözülen develer rakiplerine ve saha görevlilerine zor anlar yaşattı.

Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Kemal Özer, törende yaptığı konuşmada, havutların develeri hem kış aylarında soğuktan koruduğunu, hem de güreşler sırasında rakiplerinin zarar vermesini engellediğini ifade ederek, "Havut giydirme işi yapılınca, deve güreşi sezonu başlamıştır. Yörükler için deve güreşi bir yaşam tarzı, folklorik bir gösteri, gelecek nesillere aktarmaya çalıştığımız güzel bir gelenek. Her geçen yıl ilgi artıyor, deve sayımız çoğalıyor. " diye konuştu.

Törene, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, sivil toplum örgütü temsilcileri, deve sahipleri ve vatandaşlar katıldı.