Kumluca'da para karşılığı koyun kırkan Gültekin yoğun mesai yapıyor - Son Dakika

Kumluca ilçesinde yaz mevsimi boyunca koyun kırkma işleri yaparak geçimini sağlayan Hüseyin Gültekin, yoğun mesai harcıyor.

Kumluca ve Elmalı bölgelerinde uzun yıllardan bu yana koyun kırkma işleri yapan Gültekin, bölgede bu işler yapması ile tanındığı için koyun sahipleri, öncede koyunlarını kırktırmak için randevu alıyor.

Koyunların tanesini 25 liradan kırkan Gültekin, günlük koyunun 80 koyun kırkabiliyor.

Koyun kırkma işinin iyi bir meslek olduğunu belirten Gültekin, "Küçük yaşlardan itibaren bu işi yapıyorum. Yaklaşık 40 yıl oldu. Kumluca ve Elmalı bölgelerinde yaz aylarında koyun kırkıyorum. Yoğun talep var, taleplere yetişemiyorum." dedi.

Zaman zaman yoğunluktan dolayı yanına yardımcı aldığını ifade eden Gültekin, koyun kırkma işi için Denizli, Burdur gibi çevre illerden gelenler olduğunu belirtti.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de tarım ve hayvancılığın yaygınlaşması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini, buna rağmen her sektörde olduğu gibi özellikle hayvancılıkta maliyetlerin artmasıyla başta çoban olmak üzere ara eleman bulunmadığını söyledi.

Kendisinin de geçmişte çobanlık yaptığını ifade eden Kökce, "Çocukluğumuzdan beri Yörüklük yapıyoruz. Evimizin önünde hayvan olmazsa olmazımızdı. Ancak her geçen gün azalıyor, şimdilerde üç beş hayvanımız kaldı. Gelecek nesillerimizin, çocuklarımızın bu işi öğrenmesi yapmasını istiyoruz. Kazancı güzel, çalışınca fazlasıyla emeğin karşılığını veriyor. Hayvancılığı artması için çobanlarımıza, hayvancılık yapan vatandaşlarımıza tüm çiftçilerimize destek olunmasını istiyoruz." diye konuştu.