Kültür Sanat

Kumluca'da Yörük Göçü 25'inci kez canlandırıldı

Yörük göçünde at, eşek, deve eşliğinde kortej yürüyüşü

ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde gerçekleştirilen, Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali'nin açılışında Yörük göçü canlandırıldı.

Katılımcılar, Yörük göçünde; at, eşek, deve ve köpekleriyle kortej yürüyüşü yaptılar

Kumluca İlçesinde bu yıl 25.'si düzenlenen Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında "Yörük Göçü" etkinliği, yoğun bir katılımla yapıldı. İlçenin, Gödene Caddesi'nden başlayıp Orhan Okulu Caddesi'ndeki Yörük Obalarına gelen Yörük Göçü etkinliğinde Kumluca halkı adeta sokağa döküldü. İlçeye bağlı, Bağlık Mahallesi Gödene caddesinden başlayıp Adnan Menderes Bulvarını takip ederek, Narenciye Mahallesindeki Orhan Okulu caddesinde son bulan kortej, yaklaşık 2 saat sürdü.

Yörüklerin yaşayış tarzları sergilendi

Birbirinden renkli görüntülere sahne olan festivalde, Kumluca'da yaşayan vatandaşlar, tamamen gönüllülük esasıyla etkinliğe katkı koydu. Katılımcılar, Yörük göçünde; at, eşek, deve ve köpekleriyle kortej yürüyüşü yaptılar. Yörüklerin yaşayış tarzlarını, günlük hayatta kullandıkları araç gereçleri, ulaşım şekillerini ve yemek kültürlerini canlandırdılar.

Yörük Göçü Kortejini izlemek isteyen vatandaşlar ise saatler önceden kaldırım ve refüjlerde yerlerini alarak heyecanla kortejin geçmesini beklediler.

"Yörük kültürünü, gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyoruz"

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Yörük göçünün açılış konuşmasında şöyle konuştu: "25.Tarım ve Seracılık Festivalimizin startını Yörük Göçümüzle verdik. Yörük kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillerimize aktarmak amacıyla etkinliğimizi düzenliyoruz. Konserlerimiz ve Yağlı Pehlivan Güreşlerimizle güzel bir festival ortamı yaşıyoruz."

Yörük göçü, baharın ve yazın müjdecisi

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir de Yörük göçünün önemine değindi. Erdemir, "Yörük göçü, bölgemiz için önemli bir etkinlik. Vatandaşlarımız, baharın ve yazın müjdecisi olarak görüyor. Yıllar öncesinde insanlarımız ovalardan dağlara göçtü. Hayvanlarını götürdüğü ve orada kaldığı bir günün başlangıcı." dedi.

Çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği festival, 4 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.