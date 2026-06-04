Kurban Bayramı'nda Safranbolu ve Amasra'ya Yoğun İlgi - Son Dakika
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Kurban Bayramı'nda Safranbolu ve Amasra'ya Yoğun İlgi

04.06.2026 11:43
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Kurban Bayramı'nda Safranbolu ve Amasra, tarihi ve doğal güzellikleriyle 200 binden fazla ziyaretçiyi ağırladı.

ORHAN KUZU/SELİM BOSTANCI - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki tarihi evleriyle ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi ile tarihi yapıları, doğal güzellikleri ve mutfak kültürüyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak noktası oldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi, Kurban Bayramı tatilinde Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde konaklamak isteyenler tarafından ilgi gördü.

Bayram süresince İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Düzce, Bolu ve Zonguldak başta olmak üzere yurt içinden ve dışından turistleri ağırlayan Safranbolu'da 18'inci, 19'uncu ve ile 20'nci yüzyılların başlarında inşa edilen, 3 katlı, 6-8 odalı, estetik biçimde şekillendirilmiş geleneksel evler yer alıyor.

"Ziyaretçilerimizin büyük bir yoğunlukla Safranbolu'yu tercih ettiğini gördük"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu, AA muhabirine, 9 günlük bayram tatilinde dolu dolu bir Safranbolu yaşadıklarını söyledi.

Hem Kurban Bayramı için şehir dışından gelen hemşehrilerin hem de ziyaretçilerin gerek günübirlik gerek konaklamalı olarak büyük bir yoğunlukla Safranbolu'yu tercih ettiğini gördüklerini beliren Urgancıoğlu, "Bunu bir tek Tarihi Çarşı için değil, Safranbolu'nun tamamı için söyleyebiliriz. Kristal Cam Teras, İncekaya Su Kemeri, Mencilis Mağarası ve Yörük köyü... Bütün Safranbolu yaygın şekilde bu hareketten faydalandı ve bayramı dolu dolu geçirdik." dedi.

Urgancıoğlu, ilçede turizm sezonunun nisanda açıldığını hatırlatarak, söyle konuştu:

"Sezonu Ramazan Bayramı ile açmıştık çünkü 23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs Safranbolu'ya yarayacak güzel tarihlere denk geldi. O sebeple sezon zaten başlamıştı ve ilkbahar ile sonbahar bizim en yüksek sezonlarımız olduğu için zaten hareket vardı. Yaz dönemi de bu hareketin devamlılığını bekliyoruz. Tabii tüm Türkiye çapında yazın sezon yüksek oluyor. Biz de bu turizm hareketinden yaz sezonunda da nasibimizi almayı istiyoruz."

Amasra 200 binden fazla misafiri ağırladı

Kurban Bayramı tatilini tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle tanınan Bartın'ın Amasra ilçesi ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde geçirmek isteyenler yoğunluk oluşturdu.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen Bartın'ın Amasra ilçesi, bayramda özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir'in yanı sıra çevresindeki illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı.

Bakir koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan, merkez nüfusu 6 bin olan Amasra'ya 9 günlük tatil sürecinde 45 bin 629 araç girişi oldu ve ilçe 200 binden fazla ziyaretçi ağırladı.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, ilçede 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların yüzde 90 oranında dolduğunu, binlerce günübirlik turistin de ilçeye gelmesiyle ciddi yoğunluk yaşandığını anlattı.

Resmi ve dini tatillerde özellikle Ankara ve çevre illerden çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Ayyıldız, "Amasra 9 günlük bayram tatilinde yılın ilk 5 ayından daha fazla turist çekti. Bizler de böyle zamanlarda misafirlerimizi memnun etmenin keyfini yaşıyoruz. Bayram tatilinin 9 güne yayılmasıyla insanların çok fazla bunalmadan, sıkılmadan, rahat bir şekilde tatillerini değerlendirebildiği bir zaman dilimi ortaya çıktı. Bizim gibi işletmeciler açısından rahat oldu, herkes hizmetini rahat bir şekilde sundu." ifadelerini kullandı.

İlçenin tarihi ve doğal güzelliğinin yanı sıra balığı ve salatasıyla öne çıktığını anımsatan Ayyıldız, "Misafirlerimiz, özellikle Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü, Amasra Müzesi, Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri görme imkanı buldu. Hatta deniz suyu sıcaklığının da iyi olmasıyla denize girenler de oldu. Amasra'nın gastronomik değerlerinden de faydalanarak balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle balık ve salata ziyafet yapma imkanı buldular." diye konuştu.

Ayyıldız, çevredeki koy ve plaj zenginliğiyle öne çıkan Amasra'ya deniz ve yaz sezonuyla misafirleri beklediklerini, bunun için gerekli hazırlıkların tamamlanıp tedbirlerin alındığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kurban Bayramı'nda Safranbolu ve Amasra'ya Yoğun İlgi - Son Dakika

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