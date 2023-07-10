Herkes biliyor, bu bir sır değil! Kurtlar Vadisi'nin senaristleri yeni dizi için bir araya geliyor - Son Dakika
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Herkes biliyor, bu bir sır değil! Kurtlar Vadisi'nin senaristleri yeni dizi için bir araya geliyor

10.07.2023 14:48

Kurtlar Vadisi dizisinin senaristleri Bahadır Özdener ile Raci Şaşmaz, mafya çatışmalarını konu alacakları yeni dizi için hazırlıklara başladı. Senaristler ve Kurtlar Vadisi dizisinde konsept danışmanlığı yapan Soner Yalçın, önceki gün bir mekanda buluştu.

Yayınlandığı döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin senaristlerinden Bahadır Özdener ile Raci Şaşmaz ve 4 sezon 99 bölüm konsept danışmanlığı yapan Soner Yalçın, İstanbul'da sıklıkla gündeme gelen mafya çatışmalarını ele alacakları bir dizi için buluştu.

"NETFLİX'TE YAYINLANACAK"

Köşesinde buluşmanın detaylarını veren gazeteci Sina Koloğlu, şunları yazdı: "İstanbul'daki mafya çatışmaları dizi oluyor. 'İstanbul Başakşehir yabancı uyruklu çetelerin savaş alanı oldu', 'İstanbul Balkan Mafyası'nın Yuvası haline geldi', 'Sırp mafya lideri Vukotiç öldürüldü', 'Sırp organize suç grubu Kavac üyesi Bojaniç yakalandı', 'Azerbaycanlı mafya Elnur Gasımov sokak ortasında öldürüldü' ve daha niceleri... Peki sadece sokaktaki savaşlar mı, yoksa işin siyasi ayağı da var mı? Bu konuda da çok sözler söyleniyor. 'İstanbul'da uzun bir süredir olup bitenlerin' dizisi olacak. Bana gelen bilgilere göre senaryo, bu tarz konulara hiç yabancı olmayan iki isimden, Soner Yalçın ve Bahadır Özdener'den geliyor. Bu ikili 'Kurtlar Vadisi'nde de bir araya gelmişlerdi. İlk sezon konsept danışmanlığını Soner Yalçın yapmış (ki en etkili bölümleri diyebilirim), Bahadır Özdener önemli bir bölümünün senarist ekibinde yer almıştı. Peki hangi kanala? Netflix için önümüzdeki sezona yapılacak."

Kurtlar Vadisi senaristleri bir araya geldi! Yeni mafya dizisi geliyor
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Kurtlar Vadisi, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Herkes biliyor, bu bir sır değil! Kurtlar Vadisi'nin senaristleri yeni dizi için bir araya geliyor - Son Dakika


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