Kuşadası'nda uluslararası satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Kuşadası'nda uluslararası satranç turnuvası düzenlendi

Kuşadası\'nda uluslararası satranç turnuvası düzenlendi
17.07.2026 08:47  Güncelleme: 08:48
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Avrupa Birliği Erasmus+ SPORT4ALL projesi kapsamında Kuşadası'nda düzenlenen uluslararası satranç turnuvası, farklı ülkelerden sporcuları buluşturdu.

Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürütülen SPORT4ALL projesi çerçevesinde Kuşadası'nda düzenlenen Uluslararası Satranç Turnuvası, farklı ülkelerden gelen sporcular ile Kuşadalıları aynı masada buluşturdu.

Kuşadası Belediyesi, Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürütülen "Active Together: Sport for All Generations (SPORT4ALL)" projesi çerçevesinde farklı ülkelerden Kuşadası'na gelen konukları Satranç Turnuvası'nda ağırladı. Sporun birleştirici gücünü kültürel etkileşimle buluşturan turnuva, her yaştan katılımcının yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Başkan Ömer Günel'in sporun toplumun tüm kesimlerine yayılması hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, uluslararası projelere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Erasmus+ programı kapsamında yürütülen "Active Together: Sport for All Generations (SPORT4ALL)" projesi çerçevesinde farklı ülkelerden Kuşadası'na gelen misafirler, düzenlenen Satranç Turnuvası'nda bir araya geldi. Sporun birleştirici gücü ile kültürel paylaşımı buluşturan organizasyon, her yaştan satranç tutkununun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Turnuva sonunda Yusuf Kürşat Günal birincilik, Piigoi Sabina-Andreea ikincilik, Selçuk Emre Çolak ise üçüncülük madalyasının sahibi oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle takdim edilirken, Kuşadası Belediyesi yetkilileri sporun dostluk ve dayanışmayı güçlendiren önemli bir araç olduğuna dikkat çekerek benzer uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmayı sürdüreceklerini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kuşadası'nda uluslararası satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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