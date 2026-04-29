Kut\'ül Amare ruhu Vezirköprü\'de yeniden canlandı

Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Programda öğrenciler, tarih sahnesine damga vuran zaferi şiirler ve tiyatro gösterileriyle yeniden canlandırdı.

Ayşe Hatun Kız Meslek Lisesi tarafından Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program öncesinde protokol üyeleri, zaferi konu alan resim sergisini inceledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, günün anlam ve önemine dikkat çekildi.

Ayşe Hatun Kız Meslek Lisesi Müdürü Ufak İlhan konuşmasında, Kut'ül Amare'nin Türk tarihindeki yerinin iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayarak, bu zaferin Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde İngilizlere karşı kazanılan büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Kaymakam Özgür Kaya ise aradan geçen 110 yıla rağmen zaferin önemini koruduğunu belirterek, "Küçük bir orduyla büyük bir güce karşı kazanılan bu zafer, milletimizin azmini ve inancını gösteriyor. Bu başarılar kolay elde edilmedi" dedi.

Programda öğrenciler tarafından okunan şiirler ve sahnelenen tiyatro gösterisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Programa Belediye Başkanı Murat Gül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Müftüsü Vekili Muhammet Ali Ünal, Türk Kızılay Vezirköprü Şube Müdürü Bekir Kurtoğlu ile birlikte kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - SAMSUN