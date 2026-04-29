Kut'ül Amare ruhu Vezirköprü'de yeniden canlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kut'ül Amare ruhu Vezirköprü'de yeniden canlandı

29.04.2026 14:03  Güncelleme: 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen programla anıldı. Programda öğrenciler, tarih sahnesine damga vuran zaferi şiirler ve tiyatro gösterileriyle yeniden canlandırdı.

Ayşe Hatun Kız Meslek Lisesi tarafından Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program öncesinde protokol üyeleri, zaferi konu alan resim sergisini inceledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda, günün anlam ve önemine dikkat çekildi.

Ayşe Hatun Kız Meslek Lisesi Müdürü Ufak İlhan konuşmasında, Kut'ül Amare'nin Türk tarihindeki yerinin iyi anlaşılması gerektiğini vurgulayarak, bu zaferin Birinci Dünya Savaşı'nda Irak cephesinde İngilizlere karşı kazanılan büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Kaymakam Özgür Kaya ise aradan geçen 110 yıla rağmen zaferin önemini koruduğunu belirterek, "Küçük bir orduyla büyük bir güce karşı kazanılan bu zafer, milletimizin azmini ve inancını gösteriyor. Bu başarılar kolay elde edilmedi" dedi.

Programda öğrenciler tarafından okunan şiirler ve sahnelenen tiyatro gösterisi, izleyenlerden büyük beğeni topladı. Etkinlik, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.

Programa Belediye Başkanı Murat Gül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Müftüsü Vekili Muhammet Ali Ünal, Türk Kızılay Vezirköprü Şube Müdürü Bekir Kurtoğlu ile birlikte kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 14:26:43. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.