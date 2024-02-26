Antika pazarını 1 yılda 120 bin kişi ziyaret etti
KÜTAHYA - Kütahya Antika pazarını 1 yılda yaklaşık 120 bin kişinin ziyaret ettiği bildirildi.
Kütahya Antikacılar Derneği Başkanı Adem Akgün, Kütahya Perşembe Pazarında her ayın son pazar günü kurulan Antika pazarında, her ay 400'e yakın esnafın da stant açtığını ifade etti.
Akgün, "Kütahya antika pazarımız bugün itibarıyla kurulalı tam bir yıl oldu. Bir yıl içerisinde güzel bir pazarımız oldu. Kütahya pazarımızda yaklaşık 100 ile 120 bin civarında misafir konuk ettik. Gayet güzel geçti, yoğun katılım oldu. Yine yoğun rağbet var. Ege Bölgesi'nin en büyük pazarı şu anda Kütahya'mızda kuruluyor. Ben, halkımıza, Türkiye'mize, bütün misafirlerimize, antikacı arkadaşlarıma buradan katılımlarından dolayı teşekkür ederim. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Burada bizim yetkililerden tek istediğimiz kapalı bir alan olması. Pazar yerimiz iklim şartları dolayısıyla soğuk oluyor. Kapalı bir pazar alanı istiyoruz. Kütahya'mızda bir tane dernek binası istiyoruz. Kütahya'mızı temsil edebilecek güzel bir konak veya dernek binası istiyoruz. Şu anda Türkiye genelinde 300 civarında esnafımız var. Kütahya'mıza çok büyük ekonomik katkısı oldu. Aylık, yıllık gelir düzeyi çok yüksek. Ayrı bir sektör oluşturduk. Burada diyelim ki 300 400 esnafın bir pazar kurulumu Kütahya'mıza 3 - 4 milyon sıcak para akmasını sağladı. Esnafımıza, lokantalarımıza çok büyük katkısı var" diye konuştu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Kütahya Antika Pazarı 1 Yılda 120 Bin Kişi Tarafından Ziyaret Edildi - Son Dakika
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