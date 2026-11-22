Kütahya'da ressam, neyzen ve kültür insanı Ahmet Yakupoğlu, doğumunun 106'ncı yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Yakupoğlu'nun Kütahya'nın tarihi ve kültürel mirasının korunmasındaki rolüne dikkat çekerek, "Kütahya'yı seven, Kütahya'yı yaşatır" dedi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Ahmet Yakupoğlu'nun doğumunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma programında konuştu. Yakupoğlu'nun yalnızca büyük bir ressam ve sanatçı olmadığını, aynı zamanda Kütahya'nın kültürel hafızasını koruyan ve gelecek nesillere aktaran önemli bir değer olduğunu belirten Kızıltoprak, sanatçının şehrin tarihi eserlerine, sokaklarına, çeşmelerine ve geleneklerine duyduğu hassasiyeti anlattı. Ahmet Yakupoğlu'nun Kütahya'nın değerlerini sanatının merkezine yerleştirdiğini ifade eden Kızıltoprak, şehirlerin zenginliğinin yalnızca yer altı ve yer üstü kaynaklarından ibaret olmadığını, asıl zenginliğin yetiştirdiği insanlardan ve kültürel değerlerinden geldiğini söyledi.

"Şehirleri şehir yapan yetiştirdiği insanlardır"

Rektör Kızıltoprak, Ahmet Yakupoğlu'nun Kütahya için taşıdığı öneme değinerek, "Ahmet Yakupoğlu büyük bir ressam, büyük bir gönül insanı, büyük bir sanatkar. Kütahya'nın hafızasını koruyan, Kütahya'nın değerlerini yaşayan ve yaşatan büyük bir rehberimiz. Şehirlerin yer altı kaynakları vardır, yer üstünde güzellikleri vardır. Bir de şehirlerin beşeri sermayesi vardır. Ahmet Yakupoğlu'nun doğum gününde bir kez daha hatırlıyoruz ki şehirleri şehir yapan aslında yetiştirdiği insanlarıdır, değerleridir" ifadelerini kullandı.

Yakupoğlu'nun Kütahya'yı resmetmenin ötesinde, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini de eserleri aracılığıyla koruduğunu belirten Kızıltoprak, sanatçının yaşadığı evde musiki icra edildiğini, Kur'an-ı Kerim okunduğunu ve sohbetler gerçekleştirildiğini hatırlattı. Kızıltoprak, Yakupoğlu'nun şahsında oluşan bu kültürel geleneğin günümüzde de devam ettiğini kaydetti.

Tarihi eserlerin korunmasında önemli rol üstlendi

Ahmet Yakupoğlu'nun dikkatli gözleriyle Kütahya'nın tarihi dokusunu yakından takip ettiğini dile getiren Kızıltoprak, sanatçının yıkılmaya yüz tutmuş tarihi yapıları, bakımsız çeşmeleri, karanlıkta kalmış konakları ve sokakları eserlerine taşıdığını söyledi. Yakupoğlu'nun bu konudaki hassasiyetinin önemli örneklerinden birinin Rüstem Paşa Medresesi olduğunu belirten Kızıltoprak, medresenin daha 1950'li yıllarda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ve sanatçının yapıyı o dönemde tuvaline aktararak kamuoyunun dikkatine sunduğunu ifade etti. Kızıltoprak, Yakupoğlu'nun eserleri sayesinde tarihi yapıların korunması konusunda farkındalık oluştuğunu belirterek, "Daha 1950'lerde yıkılmaya yüz tutmuş Rüstem Paşa Medresesi'ni tuvale aktarmış ve hem Kütahya hem de Türkiye kamuoyunda bunu gündeme taşımıştır. Bugün o medresenin yeniden hayat bulmasında, orada öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ders yapmasında, konferanslar ve etkinlikler düzenlenmesinde onun büyük bir emeği var. Çünkü onun bizim dikkatimize sunmasıyla oralar yeniden restore edildi" diye konuştu.

Kütahya'daki çok sayıda tarihi eser ve çeşmenin de Yakupoğlu'nun çalışmaları ve dikkat çektiği konular sayesinde yeniden gündeme geldiğini ifade eden Kızıltoprak, bu yapıların bir bölümünün restore edildiğini, bir bölümünün ise devletin koruma ve restorasyon planlarına alındığını kaydetti.

"Fırçası ve tuvali geçmişle gelecek arasında köprü oldu"

Yakupoğlu'nun sanatının yalnızca estetik bir değer taşımadığını, aynı zamanda şehrin geçmişini gelecek nesillere aktaran bir hafıza oluşturduğunu vurgulayan Rektör Kızıltoprak, sanatçının fırçası ve tuvalinin Kütahya'nın tarihiyle geleceği arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi. Yakupoğlu'nun eserlerinde büyük bir estetik anlayışın yanı sıra şehre, tarihe ve medeniyete duyulan vefa duygusunun bulunduğunu dile getiren Kızıltoprak, sanatçının Kütahya'nın çinisini, taşını, toprağını, insanını, ışığını ve mekanlarını kendine özgü bir anlayışla tuvale yansıttığını belirtti. Sanatçının Kütahya sevgisini milli ve İslami bir ruhla eserlerine aktardığını ifade eden Kızıltoprak, bu değerlerin kimi zaman resim, kimi zaman çini deseni, minyatür ve tezhip, kimi zaman da musiki ve sohbet meclisleri aracılığıyla yaşatıldığını söyledi.

"Anma programı aynı zamanda bir sorumluluk hatırlatmasıdır"

Bir şehrin gerçek zenginliğinin insanları olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, Ahmet Yakupoğlu'nun Kütahya'nın sahip olduğu kültürel ve insani zenginliği en güzel şekilde ortaya koyan isimlerden biri olduğunu kaydetti. Yakupoğlu'nun doğum yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen programın yalnızca bir anma ve saygı toplantısı olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Kızıltoprak, bunun aynı zamanda şehrin kültürel mirasına sahip çıkma sorumluluğunu hatırlatan bir buluşma olduğunu ifade etti. Kızıltoprak, "Bir şehri yaşatmak, bir kültürü, bir inancı, bir akideyi, bir medeniyeti yaşatmak; onun sanatçılarını, hafızasını ve emeğini unutmamaktan geçer. Ahmet Yakupoğlu da bizim şehrimizin böyle bir değeridir. Onun vakfı, onun eserleri bu vesileyle sevgili dostlar, Ahmet Yakupoğlu'nun aziz hatırasını saygıyla anıyoruz" dedi.

Yakupoğlu'nun Kütahya sevgisinin, İslam medeniyetine bağlılığının ve Allah aşkının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini dile getiren Kızıltoprak, sanatçının bıraktığı mirasın yaşatılması için ortak çaba gösterilmesinin önemine dikkat çekti.

"Kütahya'yı seven, Kütahya'yı yaşatır"

Konuşmasının sonunda Ahmet Yakupoğlu'nun eserlerinin ve yaşadığı mekanların insanlara ilham verdiğini belirten Rektör Kızıltoprak, şehir sevgisinin yalnızca sözle değil, ilim, irfan, sanat, kültür, musiki ve emekle ortaya konulması gerektiğini söyledi. Rektör Süleyman Kızıltoprak, "Şehrini, medeniyetini seven, onu yaşatmak için gayret eden, Kütahya'yı seven, Kütahya'yı yaşatır. İlmiyle, irfanıyla, sanatıyla, kültürüyle, musikisiyle, sözüyle, sohbetiyle Kütahya'yı yaşatır. Kütahya'yı seven, Kütahya'yı kayda geçirir. Kütahya'yı korumak için, Kütahya'nın güzelliklerini korumak için kayda geçirir. Böylelikle biz şehrimizi ebedileştiririz" ifadelerini kullandı.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Kızıltoprak, konuşmasını Ahmet Yakupoğlu'nu rahmet ve saygıyla anarak tamamladı.