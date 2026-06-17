Kütahya\'da Eğitim Tarihine Işık Tutan Proje

Milli Eğitim Bakanlığının "Köklerden Günümüze Maarif Hafızasından Geleceğe Erişim Projesi" kapsamında, Kütahya'da eğitim tarihine ışık tutacak arşiv çalışmalarına devam ediliyor.

Proje çerçevesinde, özellikle 1945 yılı öncesinde açılan okullar başta olmak üzere eğitim geçmişine ilişkin arşivlerin incelenmesi amacıyla Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Maarif Arşivi ve Müzeler İl Komisyonu, çalışmalarını Altıntaş ilçesinde sürdürdü.

Komisyon üyeleri, proje kapsamında tespit edilen evrakların incelenmesi ve değerlendirilmesi konusunda Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Köklerden Günümüze Maarif Hafızasından Geleceğe Erişim Projesi" ile 1839-1945 yılları arasına ait okul ve kurum arşivlerinde bulunan albümler, fotoğraflar, objeler, ders araç-gereçleri, eğitim materyalleri ve arşiv belgelerinin dijital ortama aktarılması ve gelecek kuşaklara ulaştırılması hedefleniyor. - KÜTAHYA