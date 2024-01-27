Kütahya\'da Foto Safari Etkinliği Düzenlendi

Kütahya'da, çok sayıdaki fotoğraf tutkununun katılımıyla foto safari etkinliği düzenlendi.

Kütahya Belediyesi ile Türkiye Fotoğrafçılar ve Gezi Kulübünün kurucusu fotoğraf sanatçısı Barış Kerim Cesur işbirliğinde organize edilen etkinlik, kentin tarihi ve kültürel mekanlarında gerçekleştirildi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yıldırım Akgül, gazetecilere, Kütahya'nın tanıtımına katkı sunmak için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Kentin tarih ve kültürel zenginliklerinin anlatılmasını amaçlayan projeye belediye olarak destek verdiklerini dile getiren Akgül, "Foto safari etkinliğimize ilimizden ve il dışından fotoğraf sanatçıları katıldı. Katılımcılar şehrimizin tarihi ve turistik yerlerini gezip fotoğrafladı. Bu fotoğrafları inşallah önümüzdeki aylarda hazırlayacağımız bir sergide Kütahyalıların beğenisine sunacağız." dedi.

Cesur ise daha önce birçok ilde benzer çalışmalarda bulunduklarını dile getirerek, "Bugün de Kütahya'dayız. Kütahya, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile hakikaten ön plana çıkan bir şehir. Burada olmaktan ve burayı fotoğraflamaktan oldukça mutluyum." diye konuştu.