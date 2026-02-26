Kütahya'da Resim Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kütahya'da Resim Yarışması Ödül Töreni

Kütahya\'da Resim Yarışması Ödül Töreni
26.02.2026 16:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da yapılan 'orman ve yeşil vatan' temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Kütahya'da Özel Gülsüm Güral Müzesi tarafından düzenlenen "orman ve yeşil vatan" temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül törenine İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent Mercin, hayırsever Gülsüm Güral, Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılışında konuşan Yılmaz, Kütahya'nın tarih boyunca büyük sanatkarlar yetiştiren bir coğrafya olduğunu vurguladı.

Gençlerin bu mirasa sahip çıkması gerektiğini belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Lütfen sahip olduğunuz değeri ve nerede yaşadığınızı bilin. Medeniyetin öncüleri bu topraklarda yetişti. Bizler bu emaneti size teslim ediyoruz, sizler de üreterek sizden sonrakilere teslim etme mücadelesi vereceksiniz. Bu anlamlı projeye destek veren hayırseverlerimize, Gülsüm Hanım'a ve Sema Hanım'a şükranlarımı sunuyorum."

Prof. Dr. Mercin ise yarışmanın geleneksel hale gelmesinin sanatsal gelişim açısından önemine değindi.

Yarışmanın akademik bir kıymet taşıdığını ifade eden Mercin, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ve sürece hem maddi hem manevi destek sağlayan Güral ailesine teşekkür etti.

Sürmeli de babası Nafi Güral adına kurulan vakfın vizyonuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından, jüri değerlendirmesi sonucu "yeşil vatan"ı en iyi yansıtan eserlerin sahibi olan öğrencilere ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Tören, dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Kütahya, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kütahya'da Resim Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı, yüzünü Çin’e çevirmeye başladı Dev sipariş için anlaştılar Batı, yüzünü Çin'e çevirmeye başladı! Dev sipariş için anlaştılar
Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti Epstein soruşturmasında gizli depodan çıkanlar şok etti
İftara dakikalar kala feci kaza Ölü ve yaralılar var İftara dakikalar kala feci kaza! Ölü ve yaralılar var
’’Yeni Arda Güler’’ diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya’dan kanca ''Yeni Arda Güler'' diye duyurulan genç yıldıza İngiltere ve Almanya'dan kanca
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Barzani’den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum Barzani'den, Terörsüz Türkiye komisyonunun raporuna ilişkin yorum

16:22
Sabahat Akkiraz’ın şehit pilotumuzla ilgili ’’cemevi’’ iddiası asılsız çıktı
Sabahat Akkiraz'ın şehit pilotumuzla ilgili ''cemevi'' iddiası asılsız çıktı
16:00
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
Juventus - Galatasaray maçını izlerken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti
15:26
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı
14:41
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
Bakan Şimşek: Ekonomik Güven Endeksi 100,7 ile eşik değeri aştı
14:22
Bu bir ilk Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
Bu bir ilk! Gizlice aldıkları bu uçakla bölgede dengeleri altüst ettiler
13:34
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını nasıl öldürdüğünü anlattı: İzlediğim filmde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 17:06:19. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da Resim Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.